百枚足以毀滅地球！全球近10國擁1.4萬核彈頭

北韓「火星-12」中長程彈道飛彈。(圖/美聯社)

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北韓「火星-12」中長程彈道飛彈。(圖/美聯社)

日前英國科學家在《電訊報》文章中說，全球擁有龐大核武的國家都是在浪費錢，因為其實毀滅地球只要100枚核彈就足夠了。但是大國軍備競賽並不會因為自己擁有了毀滅全球的實力而停止。這些擁有核彈頭的少數國家，更再進一步不斷擴大自己的核武規模，因為他們堅信只要核武器的數量越多，對方發動攻擊的可能性就會越低。

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根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)18日發布的報告說，2018年全球核彈頭總數共有14465枚。分別是美國擁有6450枚、俄羅斯有6850枚、英國有215枚、法國有300枚、中國280枚、印度130-140枚、巴基斯坦140-150枚和以色列80枚等。另外北韓國家較為神秘，10-20枚不列入統計。

全球只有以上不到10個國家擁有核彈頭，從這份最新報告中可以發現，與去年相比較，美、俄等歐美國家正在減量製造，並提高品質。而位於亞洲的中國、印度和巴基斯坦卻在緩步擴充自己的核武庫，試圖增加核武規模。

去年全球共有14935枚核彈頭，今年減少了470枚，總數下降至14465枚。儘管全球只有少數國家擁有核彈頭，但是光是美國和俄羅斯的核武器就已經佔了這些國家總數的9成以上。

雖然從報告上看來，美俄正在計畫減少核子戰略力量，但那是因為他們正在推進武器現代化進程，並非有意裁軍。例如美國2月發佈的《核態勢評估報告》就批准了新的核武計畫，甚至打算「放寬核武器使用限制」和「發展小型核武」等方針，其實對於全球而言，更加危險。

(中時電子報)

文章來源：Modernization of nuclear weapons continues; number of peacekeepers declines: New SIPRI Yearbook out now

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