互相傷害誰先認輸？ 中美貿易戰的4種發展

2018年06月19日 17:11 中時電子報 蔡萱

在與中國大陸在經過多次貿易協商後，美國仍然在16日決定發起對價值500億美元的中國商品加徵25%關稅，並且揚言中方報復的話，或有更大規模的加徵關稅，不過對此中國大陸看似沒在怕也宣布對美國產品課徵同等規模關稅報復，並保留未來美方再加徵關稅報復的權力，中美貿易戰儼然已經開打，未來會有什麼發展讓外界都在看。

美國宣布在7月6日先針對340億美元的中國商品加徵關稅，中國也隨即以強勢姿態在凌晨宣布報復，對美國產品加稅的清單包括汽車和大豆在內的農產品，這也恐衝擊川普所屬共和黨的選情。

中國大陸外交部長王毅則對此表示，選擇貿易戰更是抓錯藥方，結果只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。

不過美國在表面上仍看起來有意與北京繼續貿易談判。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）就在宣布加徵關稅以後稱：「我們希望這不會造成中國的一連串報復」，還說這些措施是「希望雙方繼續進一步協商且希望能讓中國改變政策」。

美國此次加徵關稅的目的是為了懲罰中國對智慧財產權的竊取。同時川普也表達了他想要對減少對中國3760億美元的逆差。

未來的情勢發展取決於川普有多想要達成他的目標，川普18日威脅要再對價值2000億美元的中國商品加徵關稅，美國官員透露川普政府已經快要完成了這項加稅的清單，這也意味著美國政府可能會在極短的時間內，快速宣布新的加稅政策。美國政府也將在30日公布對中國投資的限制。

以下為4種中美目前貿易僵局的在接下來幾個月可能的發展：

1.中美各讓一步

中美各讓一步的情況似乎可能在不到一個月之前發生，當時美中雙方在華府談判之後，中美發出聯合聲明稱不打貿易戰了，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，美方暫不考慮貿易戰，而且不會加徵關稅。外界認為美國可能接受中國小幅度增加購美國商品，以減少逆差。但不到一周川普突然決定大翻盤，宣布將對中國加稅。

現在看來，短期休戰似乎不太可能。美國一名高級官員15日表示，美國正在尋求對中國處理技術的方式進行結構性改革。奧巴馬政府希望中國政府不要再強迫美國公司轉讓技術。北京方面已表示，不會接受對其“2025年中國制造”藍圖的重大修改。該藍圖闡述了這個亞洲國家計劃如何在人工智能等新興產業中發揮領導作用。

如今似乎連短期休兵的可能性都沒有。一名美國政府高層官員今天表示，美國期盼中國處理科技問題的方式能有結構性改變。美國政府要求北京別再強迫美國公司轉移技術。但北京表示不會為此大幅調整「中國製造2025」計畫。該計畫中描繪出中國要在人工智慧等新興產業中發揮領導作用的藍圖。

2.中方讓步

中國大陸國家主席習近平為現有全球貿易秩序辯護，因為這對中國的影響甚多。北京多年來由國家推動的投資與出口帶動了經濟成長，雖然北京政府正在將重心轉向強調消費支出，使經濟成長逐步趨緩，如今貿易戰爭可能打亂北京對經濟的謹慎管理。

對美國最有利的情況，就是中國在科技議題上讓步，並對更加開放對美國商品與服務的市場。

前總統小布希時期的白宮國家安全會議國際經濟主管官員杭特（Rod Hunter）表示：「就某種意義上來說，如果你是一名貿易談判代表，有川普這樣的總統就是一大優勢，因為大家都知道他會課徵關稅，這給談判代表很多施力點。」

3.美國讓步

身為房地產大亨的川普十分以他的談判能力自豪，他還曾經出版了一本暢銷著作《談判的藝術》，來描述他是如何獲得房地產的特許權。

不過作為總統，川普的談判成績目前還不顯著。像是美國除新談判北美自由貿易協定得努力目前尚未明朗。反對聲浪也認為上周的川金會其實收穫不多。中國很可能認為川普在虛張聲勢，因為中方川普有多喜歡知道股市上漲與美國經濟的堅挺。

中國打算加徵關稅的商品包括各種農產品，如大豆、高粱、棉花等，可能對2016年大選支持川普的農業州形成打擊。

艾維克ISI（Evercore ISI）總經理兼政治分析部門主管海恩斯（Terry Haines）表示：「川普這裡釋出的訊號是，他不只希望繼續談判，且事實上他還希望能在短期解決問題，而不是拉長時間解決問題。」

4.全面貿易戰

以現在狀況來看，有理由相信美中可能無法快速解決這次的貿易糾紛，而且情況可能快速升級。雙方都不想看起來很軟弱。像是川普靠著製造帶的支持而入主白宮，倚靠傳統工業的這些州份深受全球化衝擊，也因此川普肩負安撫這些州票源的壓力。至於將中國打造成為全球科技業領頭羊，則是習近平長期策略計畫的關鍵一步。

(中時電子報)