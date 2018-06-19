15條農村體驗遊程 讓都市人百聞不如一試

2018年06月19日 17:21 中時 周麗蘭

尾鎮農會輔導農民種植洋桔梗，被文化處網羅成為農村遊程的其中一站。（周麗蘭攝）

虎尾農會推出「花生幸福農業體驗」遊程，將有琳琅滿目純天然的加工食品可選購。（周麗蘭攝）

迎接暑假來臨，雲林縣府輔導社區推出山線、海線、平原共15條遊程，一年四季都可造訪，也有季節限定的農事體驗，包括拔蘿蔔體驗、拔花生體驗、煮醬油體驗等。

現代人生活繁忙，接觸大自然最療育，雲林縣是台灣農業生產基地，縣府文化處綜合三年來的口碑，今夏推出農村體驗遊程，適合親子共遊，也潛移默化食農教育，深度成呈現農村魅力。

15條農村遊程斗六1條「花現梅林」；虎尾3條「北溪農村文化深活」、「巾巾有味來崛頭」、「花生幸福農業體驗」；大埤鄉1條「百年三秀現風華」；莿桐鄉4條「慢遊農莊」、「樹仔腳聽故事」、「彩繪時光農村之旅」、「古色古香蒜香麻園」。

西螺鎮1條「西螺休閒農業體驗」、四湖鄉1條「夢幻漁村的生態體驗」、口湖鄉2條「夏趣體驗食在食尚之旅」、「2018吹海風系列微旅行」；土庫鎮1條「一日小農體驗趣」；二崙鄉、崙背鄉、台西鄉組成的「踏青雲林e起來之旅」。

以「莿子桐心慢遊農庄」遊程為例，將參訪養雞生態農場、陶坊、有機農場、咖啡館、餅舖、廟口美食。

而大埤鄉怡然村的清朝年間的萬坪花園「三秀園」，平日不對外開放，配合文化處的農村遊程開放參觀，結合DIY包括打草繩、精油製作、稻草刀編製、稻草拍打棒製作只要300元。

文化處副處長陳美燕表示，今年特別結合社區、農會推出的農事體驗，讓都會民眾百聞不如一見，去年的農村遊程推出就秒殺，今年共推出15條路線讓外縣市遊客都能滿足。

詳情請上網「雲林文化旅遊網」http://tour.yunlin.gov.tw/。

(中時 )