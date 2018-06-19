網友怒吼「分屍」判死刑 律師林智群：搞錯重點了！

2018年06月19日 17:29 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台灣社會很不平靜，1個月內先後發生桃園夫殺妻、板橋情殺、華山教練殺害女學員分屍案，3起刑事案件手段殘忍至極，網購達人486先生怒嗆法務部長邱太三「不執行死刑，就滾蛋！」，網友也一片罵聲，要嫌犯一命抵一命。律師林智群在臉書發表看法，表示網友撻伐重點搞錯了，應著墨在「殺人行為」，而非「分屍」。

針對近日接連傳出驚悚分屍案，林智群以法律角度分析，殺人後分屍毫無人性，固然不可饒恕，但「畢竟殺人是殺人，分屍是分屍」，兩者在法律上的評價是各自獨立的。

林智群從2個層面分析，首先就「法條」而言，殺人構成「殺人罪」，可以判死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；分屍則是「毀損屍體罪」，最重只能判5年，沒辦法再重了。

另外分析「行為」，林智群指出「殺人」是前階段的行為，殺人犯為了掩飾犯行，最直接的方式就是分屍，「分屍」通常是犯罪者掩飾犯行的一種手段，而不是殺人的最終目的，因為分屍時人已死亡，只能用「毀損屍體罪」處理。

林智群表示，鄉民或486先生一直強調的「分屍」手法是「搞錯重點了」，他說，強調分屍的結果，只會換得一個不痛不癢的5年有期徒刑，要讓兇嫌被判死刑，要努力的方向絕對不是強調後面的「分屍」，而是前面的「殺人過程」。

(中時電子報)