網友怒吼「分屍」判死刑 律師林智群：搞錯重點了！

一個月內3起驚悚分屍案，死刑存廢問題再掀討論。圖為華山分屍案，陳姓兇嫌(左)，死者高女(右)。(翻攝自臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台灣社會很不平靜，1個月內先後發生桃園夫殺妻、板橋情殺、華山教練殺害女學員分屍案，3起刑事案件手段殘忍至極，網購達人486先生怒嗆法務部長邱太三「不執行死刑，就滾蛋！」，網友也一片罵聲，要嫌犯一命抵一命。律師林智群在臉書發表看法，表示網友撻伐重點搞錯了，應著墨在「殺人行為」，而非「分屍」。

針對近日接連傳出驚悚分屍案，林智群以法律角度分析，殺人後分屍毫無人性，固然不可饒恕，但「畢竟殺人是殺人，分屍是分屍」，兩者在法律上的評價是各自獨立的。

林智群從2個層面分析，首先就「法條」而言，殺人構成「殺人罪」，可以判死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；分屍則是「毀損屍體罪」，最重只能判5年，沒辦法再重了。

另外分析「行為」，林智群指出「殺人」是前階段的行為，殺人犯為了掩飾犯行，最直接的方式就是分屍，「分屍」通常是犯罪者掩飾犯行的一種手段，而不是殺人的最終目的，因為分屍時人已死亡，只能用「毀損屍體罪」處理。

林智群表示，鄉民或486先生一直強調的「分屍」手法是「搞錯重點了」，他說，強調分屍的結果，只會換得一個不痛不癢的5年有期徒刑，要讓兇嫌被判死刑，要努力的方向絕對不是強調後面的「分屍」，而是前面的「殺人過程」。

(中時電子報)

文章來源：林智群臉書

新莊水泥封屍案 狠嫂裁定延押 史上最大工殤 最高法院不直播

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。