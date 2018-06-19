屏東兒童狂歡節 科技陪伴孩子過暑假

今年屏東兒童狂歡節，將用魔力陪伴孩子們玩翻整個夏天。（林和生攝）

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長達2個月的暑假是孩子最開心、父母最傷腦筋的時候，屏東縣政府為此精心策畫「兒童狂歡節」，期間結合科技教育與趣味的生存遊戲，透過兒童戲劇、童玩市集等系列活動，陪伴孩子們玩翻整個夏天。

屏東縣長潘孟安指出，7月7日起為期6周的兒童狂歡節活動，針對不同年齡層設計許多饒富教育的遊戲與藝術表演節目，提供孩童在暑假期間有豐富多元的學習場域與創意空間，適合親子共同參與。

今年以「Magic(魔力)」為主題，包括首次由官方主辦的生存遊戲「魔力鐳戰場 」，還有難得一見的大型創意積木聯展，邀請多位積木達人，利用超過50萬顆積木堆砌出令人驚艷的作品，現場還打造全國最大15米長的積木拼貼牆及超過2萬片的繽紛積木池，讓孩子能發揮創意玩積木，堆疊快樂回憶。

此外還有藝術童玩市集，提供12種藝術創作童玩，活動結束後會將作品轉贈給縣內13所偏鄉國小、共678位學童，讓愛的溫度透過手心傳遞出去。

配合公共電視主辦的「台灣國際兒童影展」，有13國、15部影片在屏東國賓環球影城播放，公視總經理曹文傑強調，這些影片都是為孩子們所拍攝，探討兒童心理成長及過程的有趣題材；另有故事劇場、魔術夏令營及經典懷舊玩具特展等近20場精彩的兒童戲劇節目，準備好讓孩子離開電腦，一起High翻夏天。

(中時 )

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