前瞻74億建長照據點　六都達標率高雄第1、台中第6

衛福部次長、長照司籌備辦公室主任薛瑞元。（倪浩倫攝）

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政府去年通過前瞻計畫，衛福部的長照2.0「長照衛福據點」，在第一階段的前4年獲得約74億元的補助，布建的點合計465項；然而，根據最新數字，若以「已決標」為標準，高雄市的達標率以超過6成高居六都第一，達標數則以台南市36件最高，台中市則以0％進度最慢。

前瞻計畫今年上路，衛福部在長照的資源布建項目，獲得4年74.12億元的補助，也開放讓各縣市選第場地，並向衛福部提報、接受審查；衛福部次長、長照司籌備辦公室主任薛瑞元說，目前總計核定數為465案，案件內容包括衛生所、老人活動中心、照管分站、社區活動中心、其他在地閒置空間與土地，其中不少都屬於相對簡易的修繕。

根據最新統計，以案件核定數來說，台南市以116案居全國之首，遙遙領先排名第2的桃園市42案，台北市則以6案居六都之末；由於不少案件都已在走流程，薛瑞元說，目前看來，若案件進度未達「已決標」，就算是進度落後。

六都當中，若以「已決標」為標準，「達標率」最高的為高雄市62.5％（10件），16案中有10案走在「已決標」前面，其次為台北市的50％（3件）、台南市的31％（36件）、新北市的26.6％（4件）、桃園市的7％（3件），台中市則以申請12件、0件達標，達標率0％而敬陪六都末座。

(中時 )

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