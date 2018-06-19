高大成批華山分屍兇嫌「小頭控制大頭」 揭性侵屍體真相

高大成剖析華山分屍案。（圖／翻攝自54新觀點 Youtube）

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中時電子報
華山大草原驚傳凶殺案。（圖／中時資料照片）

台北華山大草原驚傳凶殺命案，一名新北市高姓女子遭擔任的陳姓弓箭教練灌酒起色心殺害分屍，今更傳出陳姓兇嫌承認指姦屍體。而法醫高大成昨上談話節目，除了批評兇嫌「小頭控制大頭」，也透露一般若要確認死者是否在過世後被性侵，可從驗屍時檢查陰道是否有被撐開約三指寬判定。

高大成昨現身《54新觀點》，談及兇嫌反社會人格心態，說一般兇手殺人動機一是有深仇大恨、二是與被害者熟識，為了掩人耳目，這類通常會燒毀屍體，就這起分屍案來說，最令人髮指的是兇手本身性關係複雜，在家已有正宮，在外又有幫她生下一子的小三，竟還找被害者下手，直批兇嫌「小頭控制大頭」，「既使你關他幾年都沒有用的」。

此案究竟是性侵後殺人？或是性侵不成殺人？高大成指出一般撿到屍塊後，相關單位通常會相驗受害者的生殖器，或是大腿、乳房、肚腹部有無挫傷，或在陰道有無採集到分泌物或保險套的潤滑油，來鑑定是否遭受性侵。

至於嫌犯是否有在受害者死後性侵對方？高大成說若檢驗受害者的生殖器部分，「陰道可以容三指通過的話，我們就表示這個死後還是有（遭受）性侵」，同時他也強調，必須釐清嫌犯在犯案後有無和妻子聯繫，「如果有在一起的話，搞不好他太太知情」。

(中時電子報)

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