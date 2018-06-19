宜蘭傳藝年卡回來了！100元可玩一整年

2018年06月19日 17:47 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

傳藝夜秀、街角遇見魔術，暑假有超過600場相關表演。(全聯善美的文化藝術基金會提供)

暑假要去哪？今年夏天宜蘭傳藝園區很不一樣！將從7月1日至8月31日，舉辦「2018魔幻戲法藝術節」，安排600多場相關表演，還有世界風演唱會及街角魔術秀，提供遊客夏日好去處，而且最低只要100元起，就可以遊賞傳藝一整年！

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，「2018魔幻戲法藝術節」是宜蘭傳藝園區暑假重要盛會，每日延長營運到晚上八點，有假日戲、夜秀以及魔術表演等，其中每天的夜秀，是以蒲松齡的聊齋誌異「偷桃」為故事基底，結合幻術、雜技、樂舞等結合台灣民俗藝陣。

魔幻戲法藝術節七月登場，傳藝年卡百元起玩一夏。(全聯善美的文化藝術基金會提供)

魔幻戲法藝術節七月登場，傳藝年卡百元起玩一夏。(全聯善美的文化藝術基金會提供)

每天在園區廟埕廣場還有2場世界風音樂演唱會，以及6場街角走動魔術秀。另外，還有FOCA馬戲團奇幻特技打開潘朵拉的盒子、聽世界風的無國界音樂表演、還可以免費體驗糊紙手藝、參與去年轟動被暱稱為傳藝藍眼淚的祈緣星活動。

基金會表示，傳藝年卡回來了，今年夏天只要花一百元起，就可以暢遊傳藝一整年。傳藝年卡分為：普通年卡、縣民年卡、敬老年卡三種；另外還推出鐵粉召集令限時優惠，7月1日至9月30日，只要一百元即可舊卡換新卡，划算玩一整年。

(中時電子報)