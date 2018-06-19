楊麗花夫私生子認父勝訴 喊話：盼爸給我一個機會

徐國璋（左）對歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟所提「確認親子關係存在」訴訟，一審勝訴。由律師陪同在記者會對洪溫馨喊話，希望能認祖歸宗。（陳淑芬攝）

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徐國璋在記者會紅著眼眶說：「這世界他沒有兄弟姊妹，只有爸媽」，語畢還以手拭揉眼睛（陳淑芬攝）

「希望我爸爸可以給我一個機會」來台認父的徐國璋，自稱歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟私生子，所提「確認親子關係存在」訴訟一審勝訴。他19日在記者會語帶哽咽、紅著眼眶溫馨喊話說，他不懂、也不了解「爸爸」為何拒不認他，不管「爸爸」是不是名人或有錢人，他都希望身分證後面能有「爸爸」的名字，完成媽媽遺願認祖歸宗。

56歲的徐國璋前年來台認父，對洪文棟提出「確認親子關係存在」訴訟，日前士林地院判決兩人有親子關係存在。徐國璋19日下午在台中市由律師黃逸仁陪同開記者會。

徐國璋說，他10歲時，媽媽在告知他的生父是洪文棟，還帶他跟「爸爸」相認，父子會面時，他都稱洪為「爸爸」，他後來跟媽媽到美國居住，每次回台都會去公司找「爸爸」，兩人一起吃飯、聊天。媽媽在美國第二次中風前，就聯絡不到「爸爸」，臨終前要他來台認祖歸宗。但是，媽媽過世後，他就很難跟「爸爸」見面了，連到他住處報母喪，都找不到人。

「我有媽媽的愛，但從沒有爸爸的愛，我已有子女，希望我爸爸可以認我，給我一個機會，也讓我的兒子也有機會認親」徐國璋溫馨喊話，他紅了眼眶、輕嘆一口氣說，如果可以面對「爸爸」，他最想對他講的話是「我愛媽媽、爸爸，這世界我沒有兄弟姊妹，只有爸媽」，他語畢，還用手拭揉眼。

徐國璋表示，他不在乎「爸爸」是不是名人或有錢人，他都會找「爸爸」，他身分證的父親欄還是空白，希望「爸爸」的名字能寫在自己身分證上。

對於洪對他認祖歸宗的回應，徐國璋說：「有一點失望」，母親還在時，兩人相處得很好，沒想到現在會變這樣，他真的不懂、不了解「爸爸」為何如此相待，希望有一天「爸爸」年紀大了，也許心裡會想到還有一個兒子，希望「爸爸」不要再上訴，兩人和好相處。

黃逸仁表示，徐國璋已盡了最大的努力，求見父親無門，只好透過訴訟，而訴訟過程洪都由律師出面。雖洪不願意接受親子血緣鑑定，一審以洪與徐的生母有交往同居事實，並陸續給付扶養、學費等撫育費用，對徐會面時均稱為「爸爸」，都未否認或反駁等理由，判決兩人有親子關係存在。

(中時 )

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