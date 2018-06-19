恐貓變寵貓 六貓齊聚一家如聯合國

2018年06月19日 17:54 中時 周麗蘭

家中每一隻貓生日，劉素蘭（左二）買蛋糕慶祝，全家福獻唱生日快樂歌。（劉素蘭提供）

劉素蘭養的貓多數是流浪貓，其實每天梳毛兩次就像貓明星！（劉素蘭提供）

每天晚上八點一到全部都乖乖上床睡覺。（周麗蘭攝）

有些人天生怕貓狗，愛上貓狗似乎不可能，其實那就像《傲慢與偏見》的伊莉莎白與達西先生，當有機會和時間相處，誤解就能化解，恐懼會變成喜愛，劉素蘭和她家的6隻貓就是如此。

劉素蘭原本很怕貓，但兒子想養貓，母子折衝餵養後院的兩隻浪浪，沒想到貓夫妻生了5隻小貓，劉素蘭看到小貓無助的模樣，恐懼感居然融化消失了。

劉素蘭留2隻、2隻送給老公的同事、剩下一隻在後院繼續長大。第三隻是一隻罹患腎結石而被公告領養的美國短毛貓與金吉拉混種，她從寵物店帶回。第四隻是胞兄照顧不了的英國短毛貓，第五隻是浪浪、第六隻是從獸醫院領養的加菲貓。

貓有排他性，當有新貓住進家裡，劉素蘭會先進行隔離，熟悉後才放在一起，每天有一段時間團聚，她把牠們就當家庭一分子看，每天幫梳毛兩次、和牠們說話。

劉素蘭為了貓買掃地機器人，每天吸地擦地，家裡比養貓之前更乾淨。現在2樓住3隻、3樓住3隻，家裡就像貓的聯合國，她從恐貓變成愛貓，老公也愛屋及烏，床位讓給貓。

回想養貓的心路，劉素蘭說貓其實不太需要照顧，只要幫牠們梳毛每一隻都能很漂亮；貓很療育、很窩心，聽得懂人在說甚麼，例如兒子禁止貓出門，牠們踏到門口就回頭；她告訴貓兒們不可以抓沙發，家裡的沙發迄今仍是完好的。

當劉素蘭的貓非常幸運，她覺得17公斤一包的飼料要價4000元不算頂好、全天開冷氣維持恆溫、每一隻過生日都買蛋糕慶祝。6隻貓也很懂得感恩回饋，白天盡情歡樂，不隨地大小便，晚上8點固定上床睡覺。

(中時 )