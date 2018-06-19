《中時晚間快報》川普再嗆聲 對陸2000億美元商品徵新關稅

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綜合報導

◎川普再嗆聲 對陸2000億美元商品徵新關稅

陸美貿易戰繼續升級！美國總統川普18日揚言，若大陸持續報復，將再針對價值2千億美元（約台幣6兆元）的大陸進口產品追加10％關稅。大陸商務部痛批美方「極限施壓和訛詐」，若美方「失去理智」，陸方會採取「結合數量和品質的綜合措施」反制。

◎澎湖海運停航2天 機場人潮暴增

天候持續不佳，澎湖海運斷航2天，19日澎湖機場候補人潮頓時暴增2000多人，現場混亂比前一天更嚴重，澎湖縣政府緊急協調加班機疏運，但杯水車薪，恐難消耗連日滯留的6000多名遊客。

◎腸病毒再添3重症 月底將達疫情高峰

腸病毒併發重症再添3例！分別為北部5歲男童與4歲女童，以及中部3歲男童，其中北部2例個案目前情況穩定，1例仍住院觀察，另1例已出院；疾管署官員表示，今年累計已有15例腸病重症病例，其中又以感染伊科病毒11型最多，預計腸病毒將在6月下旬達高峰，所幸隨著學校放暑假，疫情可望趨緩。

◎主播劉盈秀前進校園 傳承孝親傳承愛

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」報名活動如火如荼的進行中，提倡孝親的美意深受兩岸三地全球華人都熱情響應，此徵件比賽鼓勵大家以活潑、創意方式來表達孝意，比賽總獎金高達173萬人民幣，相當於800萬台幣。同時在北京上海四川等地舉辦百場校園活動，推動「讓孝順成為一種習慣」之觀念，台灣校園活動也自5月起在各地接續進行，今(19)日主辦單位前進台南長榮大學，由主播劉盈秀與學生分享對孝順的做法、想法。

(中時電子報)

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