看《軍師聯盟2》 解密「曹氏宗親」

2018年06月19日 17:54 中時電子報 中時電子報

《軍師聯盟2虎嘯龍吟》曹爽。（中視提供）

《軍師聯盟2虎嘯龍吟》每週一至週五晚間8點在中視播出。《虎嘯龍吟》的主軸是曹魏，司空曹操當年挾天子以令諸侯，十餘年間勢力增長，漢獻帝建安21年（西元216年）被封為魏王，立曹丕為世子。4年後曹丕篡漢自立，這就是大魏政權的開始。

曹丕直到病危之際，才冊封曹叡為太子，他就是魏明帝，此三人合稱「魏氏三祖」，追隨在側數十年的，便是司馬懿。

看似陽剛味濃厚的劇情，卻也不乏柔情萬種。例如張春華和司馬懿是患難夫妻，柏靈筠則是紅粉知己，當司馬懿風塵僕僕的遠征返家，柏夫人娓娓念道：「賤妾煢煢守空房，憂來思君不敢忘。」司馬懿則回應：「明月皎皎照我床，牽牛織女遙相望。」這是出自曹丕的〈燕歌行〉。曹操、曹丕、曹植父子三人被稱為「建安三曹」，在當時的文壇名聲顯赫，丰采不遜沙場戰績。

曹氏宗親人才濟濟，又因為曹操的父親曹嵩，是宦官曹騰認養的義子，依照南朝時期「三國志注」的考證，曹嵩本姓夏侯，是夏侯惇的叔父，所以曹操和夏侯惇情同兄弟。夏侯惇誓死效命，南征北討時傷及左目，被尊為獨目戰神，他生活簡約，剛正不阿，在曹操逝後數月病故，忠義凜然之氣，演員詮釋的生動逼真。

夏侯家族始終受到曹魏重視，例如《虎嘯龍吟》劇中司馬懿的長子司馬師，娶了夏侯尚的女兒夏侯徽，夏侯徽的母親是曹真的妹妹。夏侯徽的兄長夏侯玄文武雙全，儀表俊美，後來因為反對司馬家族篡位而被誅殺，時人皆嘆可惜，仍以魏氏忠臣評之。

司馬懿畢生縱橫政壇，隨侍曹操12年，曹丕6年餘，兩度受命為輔政大臣，先是和曹真、曹休、陳群輔助曹叡；13年後，又和曹真之子曹爽合作，輔佐年僅8歲的曹芳。司馬懿進退有據，戒慎恐懼，難於擺脫曹氏宗親的圍剿。

其實大將軍曹真並非曹操親生，而是摯友秦伯南之子，秦伯南為曹操效命犧牲，曹操便將其子視如己出，改名曹真，並且委以重任，統率勁旅部隊「虎豹」，日行300里，神出鬼沒，攻無不克，敵軍聞之喪膽；曹真本人力大勇猛，可以隻身搏虎，和曹丕手足相稱，更深受曹叡欽仰。相較之下，司馬懿親率大軍，8日內疾行1200里，十數日便擒殺了叛將孟達，如此功勳彪炳，曹叡依舊是防範多過讚賞，因為司馬懿是異姓家臣，永遠無法和曹氏以及夏侯氏相提並論。

曹真官至大司馬，死時備極哀榮，不僅魏明帝悲痛逾恆，軍中袍澤也多哀悼不捨，因為曹真體恤僚屬，經常以私產論功行賞，且不爭功諉過，所以備受愛戴，和長子曹爽的作風迥然不同。

魏明帝年36崩逝，曹爽受命與司馬懿共同輔佐曹芳。曹爽只是庸才凡品，但自小與明帝友好，官位扶搖直上；至於年長20多歲，已是四朝元老的司馬懿，卻被委以虛銜太傅一職，明升暗降，手無實權，因為他並非曹氏宗親。

《虎嘯龍吟》裡的曹爽表現乖張，他大權在握，結黨營私，擅開府庫竊取財物，強迫太后遷宮幽居，還私納前朝宮嬪，生活驕奢，符合史料所載。此時司馬懿稱病不朝，韜光養晦，吳秀波的演技收放自如，龍鍾老態畢現。

司馬懿父子暗中策劃了西元249年的政變，一舉殲滅曹爽黨羽，曹氏宗親的天下，終於由司馬家族取而代之。司馬懿的孫子司馬炎在西元265年建立晉朝，曹魏政權至此終結。觀眾可以在欣賞《虎嘯龍吟》的同時，也了解這一段詭譎多變的歷史。

(中時電子報)