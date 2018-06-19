獅上半季爭冠失利 教頭黃甘霖點出問題

2018年06月19日 18:06 中時電子報 蔡銘仁

Lamigo桃猿上週抱回隊史第11座季冠軍，讓統一獅上半季封王夢碎，回顧這段期間，獅隊戰績一直緊追猿隊，但就是無法超越，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖今(19日)賽前點出問題點，包括傷兵影響牛棚戰力、年輕選手遇到「撞牆期」等，都是影響因素。

猿隊延續去年狀況，今年長時間穩居龍頭，直到奪得上半季冠軍前，不曾丟掉過王座；獅隊多次挑戰，但屢次在關鍵時刻失足。無緣拚過猿隊捧冠，蔗總談到其中原因，表示第7到第9局中繼投手的崩盤，是其中一個因素，會出現這樣的狀況，跟出現傷兵有些關係。

蔗總表示，牛棚投手出現傷兵，第7到第9局狀況難以掌握，接下來在這3個半局的投手人選，會先固定下來，同時也會考慮看當下狀況，再做一些調整。獅隊近期包括邱浩鈞等傷兵，陸續回到陣中，下半季可能還會多一個林子崴運用，有望補足戰力缺口。

林子崴因傷所困，去年4月20日對中信兄弟先發投2局後，就高掛免戰牌，今年4月起，才開始投復健賽。談到林子崴的定位，蔗總著重循序漸進，先擺在中繼，從投1局開始，局數慢慢增加，屆時如果有需要，也不排除讓他上先發。

除了牛棚問題，蔗總認為年輕球員遇上「撞牆期」，「不少二年級生，遇到疲勞不懂該怎麼調整，信心也有點不足。」儘管如此，蔗總很看好這批球員，下半球季會有好表現，他表示，下半季會盡可能把狀況好的上，狀況不好的，就繼續調整，好了再上。

說到調整，蔗總舉施子謙為例，「施子謙開季狀況不好，就讓他先在二軍調整，上半季他就展現超乎預期的身手。讓選手在二軍調整，不一定是壞事，等到他們調好再上，不要太早拉上來，反而害到他們。」施子謙至今先發8場，戰績7勝1敗、自責分率3.23，並列獅隊勝投王。

(中時電子報)