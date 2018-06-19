兩岸攝影交流 台觀念手法存優勢

章光和《塑膠艾納香》顛覆用相機攝影的觀念。（中華攝影藝術交流學會提供）

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旺報
邱國峻《幻境神遊之神氣活現》結合攝影與刺繡。（中華攝影藝術交流學會提供）
高至尊《私風景系列》具膠彩復古感。（中華攝影藝術交流學會提供）
鄧博仁《時間．酵母》凸顯人在異鄉的心境。（中華攝影藝術交流學會提供）

兩岸關係遇冷，但近年的攝影交流持續密切，中華攝影藝術交流學會理事長康台生看兩岸的攝影手法與風格、題材變化，認為台灣過去得利於開放所累積的優勢，隨著大陸有系統地培養人才，已漸漸流逝。該會近日策展的《禮物X10年》，紛呈台灣近10年來所累積的攝影概念，也藉此探問台灣攝影界發展迄今的優勢。

康台生指出，大陸近年在攝影產業上進步快速，有不少很精彩的策展，可以看到具有廣度的攝影面貌，有學院內有系統、有制度的人才培養，尤其可看出進步的此消彼長。「如中央美院副院長、攝影教師王川的幾次策展，讓台灣攝影界驚豔，對岸的一些學術觀點也已開始出現。」他也觀察到，大陸一批年輕新銳攝影師，已不再停留在拍沙龍照，而是更有個人觀點與風格。

康台生分析，台灣過去的優勢是較早接觸歐美攝影觀念和技法，如今大陸如中央美院便有不少外籍教授，台灣的優勢在流失，但題材的自由度、網路的開放度，仍是台灣攝影界至今仍不斷激發出新概念的契機。以《禮物X10年》中參與的攝影者及作品而言，便有不少是對岸有興趣而爭取收藏者。

一貫在作品中呈現出手作風格，高志尊的「膠彩攝影」讓作品別具復古詩意而深受大陸攝影界青睞，此次他展出的作品《私風景系列》即可窺其手法一、二，他也多次在大陸交流教授藍曬；章光和顛覆以攝影機拍照的概念創作，在此次展出的《塑膠艾納香》中亦可見他用數位掃描，無相機的攝影創作；鄧博仁的《時間．酵母》本是在大陸交流時所拍的街景，再複合衛生紙等媒材，凸顯人在異鄉的心境，其多個作品亦受大陸多個攝影博物館典藏；崑山科大副教授邱國峻的《幻境神遊之神氣活現》則在照片外結合了刺繡而讓作品立體化。

康台生認為，這些台灣各自寬廣的攝影手法、概念，可說是攝影家在人手一機，更自由多元的時代，藉由攝影提供給台灣人們對於時代、想像、創意、感動、思考的禮物，也期許能在兩岸軟實力的競爭上，提供另一種視角。《禮物X10年》於台北市藝文推廣處第一展覽室展出至21日。

(旺報 )

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