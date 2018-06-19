桃園一日遊幫你規劃好！最夯遊程任君挑選

2018年06月19日 18:06 中時電子報 綜合報導

暑假即將來臨！不少家長開始為孩子規劃一個個精彩的旅程，桃園市政府也不例外。為了讓更多人認識桃園之美，桃園市政府推出的「桃園自在遊」線上旅遊服務平台，結合各個季節不同節慶觀光活動，並上架於網路平台開放預約申請，讓遊客能即選即訂，暢遊桃園。

欣賞超美蓮花 精選遊程玩不完

蓮花季精彩遊程。(桃園自在遊網站提供)

桃園自在遊小旅行共分成3大主題，分別是「觀音蓮花季」、「熱門節慶遊程」、「夏日親子同樂會」，民眾可以針對自身需求選擇報名。桃園市觀音區目前正值蓮花季，一朵朵盛開的蓮花成為民眾拍照、打卡的最愛，光是蓮花季就有超豐富、有趣的遊程。

【觀音蓮花季 (A)甘泉古厝，戀戀荷花情】帶你參觀擁有150多年歷史的甘泉寺；中午前往大田蓮花園餐廳享用蓮花餐點，還可選購無毒的蓮子伴手禮；下午前往林家古厝休閒農場進行古厝導覽、去康莊蓮園乘坐大王蓮，是現今社群平台最熱門的景點之一；最後的景點則是在向陽農場體驗採摘向日葵、享用葵花籽冰淇淋。【觀音蓮花季 (B)燈塔南洋，輕功水上漂】則是帶你體驗道地的客家風味合菜、參觀草編館、乘坐大王蓮以及採摘向日葵和親手製作瓶中沙。

【觀音蓮花季 (C)藻礁徽宅，夏荷新秘境】第一站會前往觀音蓮花季園區進行導覽，再移至以健康蔬食為主的「水來青舍」古宅用餐、探索全台最大的藻礁分布區「觀新藻礁」來場千年藻礁生態之旅，以及在聚紡觀光工廠參觀購物。【觀音蓮花季 (D)蓮花水上漂，機器人夢工廠】帶你享用蓮花合菜大餐、體驗乘坐大王蓮以及機器人體驗活動。遊程因應個人需求，可前往桃園自在遊遊程網站(文末)報名。

限時節慶精選活動 錯過就不再有

熱氣球節、北橫探險節精彩遊程。(桃園自在遊網站提供)

「限時」的總是最珍貴！這次結合桃園市的在地節慶，為大人小孩規劃了3條精選遊程。【石門熱氣球節─賞石門熱氣球，品味超鱻活】因應6/27-7/1的「2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，特別規劃一條熱氣球節遊程，遊程景點分別是好時節農場的農村導覽、體驗窯烤披薩DIY、石門水庫的熱氣球會場巡禮、享用石門鮮魚特色晚餐、石門熱氣球節的夜晚光雕秀，欣賞絢麗之美。

【相撲錦標賽─進擊吧力士們！相撲小旅行】帶你觀賞「2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」，更進一步認識相撲運動；午餐前往源鮮智慧農場享用健康特色餐、參觀祥儀機器人夢工廠以及相撲機器人活動體驗。【北橫探險節─勇闖北橫探覓尋奇，溪谷生態探索體驗】欣賞北橫公路沿途的自然生態，並且來場溪谷生態探索，像是跳石技巧、激流突破、深潭拖拉、簡易攀岩，進而提升水域活動的安全觀念、認識台灣鄉土原野自然生態環境。

最適合親子的遊程 採蔬、餵牛好有趣

親子同樂精彩遊程。(桃園自在遊網站提供)

最適合親子同樂的遊程在這裡！【大古山殿堂級經典遊程─健康農場、鹿場、香草茶體驗】前往「簡家農場」進行可愛動物導覽及農餐體驗DIY及享用特色餐點、「山腳鹿場」與水鹿互動以及鹿角文創DIY等、「鳳凰傢」品味現摘香草茶；【大古山動物園─鹿場、可愛動物、美食夕陽】前往「山腳鹿場」、「德馨堂」古蹟巡禮導覽、「簡家農場」、「紅色穀倉」享用美式餐點及欣賞夜景，開心賦歸；【親子同樂會─海客童玩擂臺賽】前往新屋福興宮、百年石滬生態導覽、享用懷舊牽罟飯、海洋客家童玩爭霸賽、「源鮮智慧農場」導覽參觀。

【親子同樂會─歡樂農村親子採蔬趣】前往「康莊休閒農業區」體驗採蔬的樂趣、享用田莊自助式風味餐點、童玩體驗活動、大溪老街自由探訪；【親子同樂會─機器人夢工廠】參觀「祥儀機器人夢工廠」、機器人體驗活動、享用「南橋觀光工廠」餐點、水晶肥皂DIY、參訪可口可樂博物館；【親子同樂會─歡樂控窯趣】前往幽靜的「活力健康農場」、享用焢窯大餐、「楊梅牧場」導覽及鮮奶麻糬DIY。

桃園擁有山林美景、海岸風光，是個讓人玩不完的好所在。透過桃園市政府的精心規劃，無論是生態之旅還是農場體驗，讓大人小孩都玩得好盡興！桃園自在遊小旅行線上報名請前往以下網址。

(中時電子報)