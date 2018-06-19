暨大觀餐系學生與南投家扶 陪伴卡度部落孩子學習成長

2018年06月19日 18:30 中時 楊樹煌

南投家扶中心為培養仁愛鄉中正卡度部落孩子多元休閒興趣及團隊合作精神，特與國立暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系學生於假日辦理系列主題課程，帶領部落的孩子們進行為期4周的兒童成長團體，讓部落孩子學習拓展生活視野，將愛傳遞給孩子，提升孩子的學習成就感。

就讀國小二年級的佳佳，因為父母親忙於工作，經常早出晚歸，假日常和部落孩子玩耍或自己在家，暨大觀餐系學生得知家扶受助兒童多有課業指導與陪伴需求，特在卡度社區據點服務這群孩子，每周透過主題性課程，依學習程度因材施教，讓這群孩子有更多元的學習與培養休閒興趣，讓孩子有個安全的去處，也讓大人在工作之餘不用擔心孩子的安危。

觀餐系同學在活動過程中，發現原來微小的付出，卻有大大的收穫，因在課程中，他們把小朋友當作自己的弟妹般照顧與教導，跟小朋友們培養出默契及友情，讓志工的這份感動存在孩子心中，把愛永遠傳遞下去。

南投家扶中心主任魏季李表示，家扶中心長期投入偏鄉工作，以關心兒少家庭為己任，期待透過不同的服務方式，讓孩子在身心靈能獲得良好發展，除平日課照班外，暑假也於部落舉行暑期課輔班，歡迎擁有各項才藝的民眾加入志工才藝老師的行列，讓孩子有更多元的學習。

(中時 )