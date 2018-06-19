暨大觀餐系學生與南投家扶 陪伴卡度部落孩子學習成長

▲暨大學生和南投家扶中心為增加部落孩子學習資源，為部落孩子安排為期4周的兒童成長活動。（楊樹煌攝）

友善列印
中時

南投家扶中心為培養仁愛鄉中正卡度部落孩子多元休閒興趣及團隊合作精神，特與國立暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系學生於假日辦理系列主題課程，帶領部落的孩子們進行為期4周的兒童成長團體，讓部落孩子學習拓展生活視野，將愛傳遞給孩子，提升孩子的學習成就感。

就讀國小二年級的佳佳，因為父母親忙於工作，經常早出晚歸，假日常和部落孩子玩耍或自己在家，暨大觀餐系學生得知家扶受助兒童多有課業指導與陪伴需求，特在卡度社區據點服務這群孩子，每周透過主題性課程，依學習程度因材施教，讓這群孩子有更多元的學習與培養休閒興趣，讓孩子有個安全的去處，也讓大人在工作之餘不用擔心孩子的安危。

觀餐系同學在活動過程中，發現原來微小的付出，卻有大大的收穫，因在課程中，他們把小朋友當作自己的弟妹般照顧與教導，跟小朋友們培養出默契及友情，讓志工的這份感動存在孩子心中，把愛永遠傳遞下去。

南投家扶中心主任魏季李表示，家扶中心長期投入偏鄉工作，以關心兒少家庭為己任，期待透過不同的服務方式，讓孩子在身心靈能獲得良好發展，除平日課照班外，暑假也於部落舉行暑期課輔班，歡迎擁有各項才藝的民眾加入志工才藝老師的行列，讓孩子有更多元的學習。

(中時 )

桃園一日遊幫你規劃好！最夯遊程… 塑膠微粒商品　下月起禁售

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。