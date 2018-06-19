塑膠微粒商品　下月起禁售

2018年06月19日 18:26 中時 洪安怡

塑膠微粒易造成環境及生態危害，環保署於去年修改相關規定，今年7月起，不得販售含塑膠微粒的洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏6大洗卸商品，違規最高可處6千罰鍰。

市售清潔用品常添加塑膠微粒以達到去角質功效，但由於塑膠微粒僅毫米大小，流入水域及海洋後，無法於環境中自然分解，對環境造成危害，環保署於去年8月3日公告「限制含塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品製造、輸入及販賣」，管制上述6大類產品。

依據環保署統計，今年1月至4月各縣市環保局共計稽查製造、輸入業257家次、654件商品，其中僅有1家製造業因老板不在而規避、妨礙或拒絕稽查，但已於5月份複查合格，其餘業者均符合規定。另抽驗15件產品，檢驗結果均未檢出塑膠微粒，顯示業者多已配合相關規定。

環保署提醒，民眾於選購前述6大類產品時，如產品外觀廣告有宣稱去角質、淨化毛孔及深層清潔功能，或使用含柔珠或微粒等用詞，請檢視產品全成分的標示內容，倘若出現聚乙烯Polyethylene（PE）、聚丙烯Polypropylene （PP）、聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate（PET）等疑似添加塑膠微粒的商品，可以提供環保局進行後續稽查、檢驗作業，共同為維護海洋環境盡一分心力。

(中時 )