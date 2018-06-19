嗡嗡嗡！蜜蜂香氛成年度焦點

Miller Harris天臺秘境淡香精100ml，6600元。（Miller Harris提供）

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歐舒丹資深調香師Shyamala Maisondieu。（歐舒丹提供）
歐舒丹純境之光香水50ml，2780元。（歐舒丹提供）
嬌蘭夏季醇蜜鮮采花園活動限定時尚蜜蜂流蘇吊飾。（嬌蘭提供）
嬌蘭花草水語沐光沁檸淡香水75ml，2800元。（嬌蘭提供）

拿破崙一世所選的法國帝王徽章「蜜蜂」，不只代表法國皇室與名望，更是時尚品牌最愛用來當作圖騰的表徵，像是Dior Homme、GUCCI都常拿蜜蜂圖騰大做文章，而今這股蜜蜂浪潮，吹到美妝界，過去只有保養強攻蜂蜜成分，現在蜜蜂香調成為新香調，也成為香氛迷收藏新寵兒。

倫敦是英國蜜蜂密度最高的城市，也因此繼JO MALONE LONDON 在春季推出英倫田野限量系列「蜂蜜與藏紅花」，夏季頂級香氛Miller Harris也從蜜蜂取材打造「天臺秘境淡香精」，Miller Harris本季從倫敦隨處可見的野生花草植物為靈感，發表城市秘境系列，包括天臺秘境淡香精、都會迷蹤淡香精、園林密語淡香精。品牌公關表示，受惠香氛市場成長，Miller Harris獨具的品牌個性深獲香氛迷青睞，年銷售成長2倍。

歐舒丹以普羅旺斯完美的夕陽打造「純境之光香水」，創辦人Olivier Baussan以薰衣草田中被絢爛夕陽染紅的鵝卵石為靈感，設計出暖調紅棕色瓶蓋，搭配簡約晶透瓶身，將薰衣草花香與溫暖蜂蜜氣息結合，詮釋普羅旺斯大地香氣。

法國美妝嬌蘭深耕蜂蜜成分已久，尤以保養最為聞名，包括「皇家蜂王乳平衡油」、「皇家蜂王乳發光水凝露」，今夏季活動從法國空運而來「時尚蜜蜂流蘇吊飾」、10色香氛緞帶，強打「花草水語淡香水」，即日起至7月8日，凡參與體驗活動，即有機會獲得吊飾，詳情可洽官網。

(中時 )

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