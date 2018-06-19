「準爸爸」忙搶錢和阮經天拍新戲！王傳一：老婆也支持

2018年06月19日 18:27 中時 林淑娟

王傳一出席開機儀式。（劇組提供）

阮經天等人出席開機儀式。（劇組提供）

阮經天、王傳一等人出席開機儀式。（劇組提供）

林芯蕾參與新戲演出。（劇組提供）

王傳一5月中認了去年底已與林筱薇登記結婚，老婆即將在本月底、7月初產下兩人愛的結晶。不過近年海外戲約不斷的他，幾乎沒什麼時間陪老婆，他12日剛結束在新加坡的兩個多月拍攝行程，僅回台短短兩天，又馬上飛去橫店定裝，與阮經天等人合作新電視劇《一身孤注擲溫柔》，該劇並於18日舉行盛大開機儀式。

老婆懷孕且即將臨盆，王傳一卻無法陪在身邊，經紀人表示，他現階段要努力工作，個性獨立的老婆很支持他，也希望他以工作為優先，雖然老公不在身邊，不過有很多家人可以幫忙陪伴照顧。屆時林筱薇生產時，他會向劇組請假返台陪產，他下月2日出席活動時會親自宣布喜訊。

他參與演出的陸劇《一身孤注擲温柔》已於端午節開機，當天正好是男主角阮經天參演的《扶搖》首播，才播出一天點擊量就破3億。《一身孤注擲溫柔》的出品方唐德影視，也是范冰冰先前主演的《武媚娘傳奇》同一出品方，該劇花了接近兩年時間改編小說，是該公司今年重點打造的重頭劇。演出名單中除了男主角阮經天，還有台灣偶像劇一哥王傳一，以及資深小生秦漢，台灣新生代藝人林芯蕾也參與擔綱演出。

王傳一劇中飾演出身軍人世家的江寧虞軍綏江第九軍軍長邵朗逸，是虞軍中最受重用的大將，卻與敵軍統帥的女兒相戀，堪稱是現代版的羅密歐與茱麗葉，愛恨情仇的情緒極端強烈，表演轉折和張力，是他繼《痞子英雄》之後接到最具挑戰的演出，他相當有信心地說：「這個角色不好演，但請期待，看我對這角色的翻轉吧。」

(中時 )