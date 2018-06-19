新蛋生活網「美麗聚場」跨越虛擬和實體 今起在比漾廣場展出

2018年06月19日 18:26 中時 郭家崴

「涵藝術」創辦人兼執行長林暄涵今在大陸藝術家岑龍畫作「守望」旁，解說作品。（蘇蔓攝）

岑龍畫作「愛」頌讚母愛，藉由媽媽給小孩蝴蝶，表達傳承珍貴的生命。（涵藝術提供）

岑龍畫作「縫斗篷」的人物和樹、馬經過寫實具象的變形，樹葉有如月球表面，斗篷給家人遮雨、保暖，一如飛毯散播愛和溫暖，亦有童話般的隱喻。（涵藝術提供）

「照片如實呈現攝影師的樣貌」，攝影師Renee給人輕鬆、自在的感受，被她拍的人也受她感染做自己。（蘇蔓攝）

newegg新蛋全球生活網與比漾廣場和未艾公寓合辦「美麗聚場」展覽，詳洽www.newegg.com.tw，或掃描QR code。（newegg提供）

newegg新蛋全球生活網和永和比漾廣場首次以虛擬和實體通路攜手，今（19日）起在線上、線下同步舉辦「美麗聚場」展覽，7月1日前展出「涵藝術」大陸藝術家岑龍的油畫，8月12日前有果陀劇場30周年劇照、女體攝影師Renee的作品；7月4日至8月31日移師台南「未艾公寓」，完成電商跨越藝術、百貨、精品民宿的創舉。

「岑龍經典作品複製畫展」精選2012年至2018年14幅畫作，包括名作花落自有花開時、仰望星空、遲暮銀灘等，「涵藝術」創辦人兼執行長林暄涵說岑龍筆下的人物幾乎光腳且身形壯碩，她以「守望」系列的畫作「守望」為例，漁婦的大腳象徵土地給人力量、人的生存來自宇宙萬物，守望土地收成、明年更豐收與家人回來，頌讚對土地的敬重。

林暄涵眼中的大陸藝術家岑龍是最棒的藝術家之一，推廣岑龍畫作至今近11年，除了台灣外，2016年至2018年積極前進歐洲，參加威尼斯雙年展，足跡也遍及德、荷、義等，預計明年打入美國紐約。

由於不從事商業、也不以產值為考量，因著對藝術的熱愛，林暄涵希望推廣「生命的真諦」，看待每件藝術作品猶如種子般，希望能讓更多人看見藝術家傳達的良善、愛和美；她預計5年後專心從事慈善事業，在紐約成立美術館當作藝術家的公益平台，希望能留存感動人心的藝術品。

原本是鋼琴老師的Renee投入攝影超過10年，音樂人許常德誇讚她很有魅力、很吸引人，是「會拍很內心、很有意思的攝影師」。近2年她拍的裸照作品包括自己的媽媽，吸引不少女性同好入鏡，贏得「女體攝影師」稱號。Renee認為作品拍得好壞不在於資歷或技術，她說拍照不是用腦而是「用心」，因為「心比腦聰明」。

許常德曾開直播推薦Renee拍攝的全家福，因此來找她拍照的人全都選拍裸照，甚至連全家福都是，她說很多人看了她拍的裸照後常會沉浸在作品中「魂不見了，話也說不出來」。

在拍過母親的裸照後，她希望日後能舉辦長者的攝影展，也因有人找她拍裸照當遺照，她認為人是光溜溜出生，也能什麼都不帶走的離開，打破多數人對遺照的看法。

(中時 )