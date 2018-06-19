全球免稅通路限定 麥卡倫探索系列

The-Macallan-Quest-Collection-麥卡倫探索系列。(麥卡倫提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

日前，麥卡倫針對全球旅遊免稅通路，推出了四款別具風格的威士忌－〈The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列〉：麥卡倫Quest藍天、麥卡倫Lumina、麥卡倫Terra及麥卡倫Enigma等風味各異的威士忌，而這四款單一麥芽威士忌，分別訴說著麥卡倫追尋頂級橡木雪莉桶的故事，口感從活力清新，至醇厚濃郁，每一款威士忌，都是一場風味與個性的探險，更是代表麥卡倫特色的最佳註解。

〈麥卡倫Quest藍天〉：這是麥卡倫飛越20,000多英哩，尋找出最適合釀酒的橡木，最後嚴選出4款不同類型的橡木桶，釀造出柔軟柑橘果味與香草橡木調和而成的平衡風味。

麥卡倫Quest藍天。(麥卡倫提供)

〈麥卡倫Lumina絢綠〉：麥卡倫橫跨了新、舊世界超過15,000英哩路程，尋找出3種最優質的橡木桶類型， 造就出口感強勁、濃烈、伴隨乳脂香草氣息和木質辛香味，並點綴著鮮明生薑韻味的威士忌。

麥卡倫Lumina絢綠。(麥卡倫提供)

〈麥卡倫Terra赤木〉：透過講述著橫越10,000英哩的探索，特別嚴選西班牙及美國橡木打造的最頂級初次橡木雪莉桶，釀造出一款雙層風味複雜且平衡的單一麥芽威士忌。〈赤木〉精彩呈現出酒體熟成的威士忌，擁有特色鮮明的太妃糖、香甜乾果和豐富木質辛香料的氣味。

麥卡倫Terra赤木。(麥卡倫提供)

〈麥卡倫Enigma湛藍〉：本系列中最極致的展現。相較於前3款威士忌，此款單一麥芽威士忌的風味個性，最接近麥卡倫的核心精髓。其創作靈感，完全源自於西班牙Jerez de la Frontera，酒液陳年於Tevasa打造的頂級西班牙紅橡木雪莉桶。100%初桶陳年，口感豐厚濃烈，散發出頂級的成熟橡木韻味，並融合了肉桂、香草和乾果的細緻芬芳。

麥卡倫Enigma湛藍。(麥卡倫提供)

The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列現已於The Macallan Boutique麥卡倫旗艦店優先發售。(桃園機場第二航廈出境往 C 區登機門 )

建議零售價如下：

〈麥卡倫Quest藍天〉－建議零售價－70厘升：64美元，1公升：80美元

〈麥卡倫Lumina絢綠〉－建議零售價－100美元

〈麥卡倫Terra赤木〉－建議零售價－165美元

〈麥卡倫Enigma湛藍〉－建議零售價－250美元

※中時電子報提醒您 飲酒過量有害健康；飲酒不開車※

(中時電子報)

新蛋生活網「美麗聚場」跨越虛擬… 弘光百餘師生走入彰化漢寶 社區…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。