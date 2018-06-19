全球免稅通路限定 麥卡倫探索系列

2018年06月19日 18:29 中時電子報 綜合報導

日前，麥卡倫針對全球旅遊免稅通路，推出了四款別具風格的威士忌－〈The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列〉：麥卡倫Quest藍天、麥卡倫Lumina、麥卡倫Terra及麥卡倫Enigma等風味各異的威士忌，而這四款單一麥芽威士忌，分別訴說著麥卡倫追尋頂級橡木雪莉桶的故事，口感從活力清新，至醇厚濃郁，每一款威士忌，都是一場風味與個性的探險，更是代表麥卡倫特色的最佳註解。

〈麥卡倫Quest藍天〉：這是麥卡倫飛越20,000多英哩，尋找出最適合釀酒的橡木，最後嚴選出4款不同類型的橡木桶，釀造出柔軟柑橘果味與香草橡木調和而成的平衡風味。

麥卡倫Quest藍天。(麥卡倫提供)

〈麥卡倫Lumina絢綠〉：麥卡倫橫跨了新、舊世界超過15,000英哩路程，尋找出3種最優質的橡木桶類型， 造就出口感強勁、濃烈、伴隨乳脂香草氣息和木質辛香味，並點綴著鮮明生薑韻味的威士忌。

麥卡倫Lumina絢綠。(麥卡倫提供)

〈麥卡倫Terra赤木〉：透過講述著橫越10,000英哩的探索，特別嚴選西班牙及美國橡木打造的最頂級初次橡木雪莉桶，釀造出一款雙層風味複雜且平衡的單一麥芽威士忌。〈赤木〉精彩呈現出酒體熟成的威士忌，擁有特色鮮明的太妃糖、香甜乾果和豐富木質辛香料的氣味。

麥卡倫Terra赤木。(麥卡倫提供)

〈麥卡倫Enigma湛藍〉：本系列中最極致的展現。相較於前3款威士忌，此款單一麥芽威士忌的風味個性，最接近麥卡倫的核心精髓。其創作靈感，完全源自於西班牙Jerez de la Frontera，酒液陳年於Tevasa打造的頂級西班牙紅橡木雪莉桶。100%初桶陳年，口感豐厚濃烈，散發出頂級的成熟橡木韻味，並融合了肉桂、香草和乾果的細緻芬芳。

麥卡倫Enigma湛藍。(麥卡倫提供)

The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列現已於The Macallan Boutique麥卡倫旗艦店優先發售。(桃園機場第二航廈出境往 C 區登機門 )

建議零售價如下：

〈麥卡倫Quest藍天〉－建議零售價－70厘升：64美元，1公升：80美元

〈麥卡倫Lumina絢綠〉－建議零售價－100美元

〈麥卡倫Terra赤木〉－建議零售價－165美元

〈麥卡倫Enigma湛藍〉－建議零售價－250美元

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(中時電子報)