光點華山扶植新導演 李宜珊、吳宗叡作品放映

2018年06月19日 18:39 中時 潘鈺楨

吳宗叡的《失業陣線聯盟》。（光點華山提供）

光點華山以推廣多元影像教育為營運主軸，近年亦致力於台灣電影產業人才鏈結，自2014年起每年推出「光點華山扶植新導演系列」，運用放映端資源提供新銳導演作品呈現的平台，希望藉此鼓勵其他創作者，並為電影產業注入源源不斷的新動力。

光點華山今年邀請李宜珊和吳宗叡兩位導演，各規劃兩部作品《亮亮與噴子》、《春風》與《失業陣線聯盟》、《下錨》於大銀幕放映。創作者敏銳的洞察力讓兩人作品細膩，分別由不同角度呈現對社會的觀察，李宜珊的作品著重描繪社會底層人物的生活，吳宗叡的作品則擁有強烈的情感共鳴。

李宜珊導演的《亮亮與噴子》獲得第54屆金馬獎最佳劇情短片，更入選2017鹿特丹國際電影節。劇情描寫十八歲的亮亮，為幫助家計在外打工，沒有繼續念書，還要幫忙照顧哥哥和前女友生下的孩子；另一短片作品《春風》則描述整天遊手好閒、被眾人視作社會寄生蟲的阿傑，一次意外機會讓他得已遠離家鄉，但他內心也因此面臨無比的掙扎，兩部作品分別透過叛逆的輟學少女和嬰兒與迷茫的社會邊緣人，帶出社會底層的真實境況。

由吳宗叡執導的《下錨》劇情講述一名在海外工作的船員，在接獲父親死訊後七天偶遇一名自稱是父親的陌生老伯，一個「錯時」的邂逅，引出遊子未能及時奔喪、如船隻下錨般無從安置的思念。另一入選公視人生劇展的長片作品《失業陣線聯盟》敘述一對父女相互隱瞞各自失業一事，卻意外被彼此揭穿，導演透過平淡的生活瑣事呈現父女間真摯的情感，讓兩人間迂迴曲折的謊言經過七彎八拐後，繞出最平凡的美麗。

除放映上述4部作品外，部分場次安排導演映後QA及相關座談活動之外，亦邀請知名影像著作權律師黃秀蘭開設「好創作、好合約 、好電影」專題講座，針對產業中常遇到的智慧財產權爭議深入解析，希冀能藉此協助新銳影像創作者掌握專業知識。

「2018光點華山扶植新導演系列」

■上映期間：6/23-7/1

■活動地點：光點華山電影館(台北市八德路一段1號（中六館）

Tel:2394-0622

■2018 光點華山扶植新導演系列座談

主題：從短片開始的旅程

主講人：李宜珊《春風》、《亮亮與噴子》+吳宗叡《下錨》、《失業陣線聯盟》

主持人：塗翔文 (知名電影人)

時間：6/23(六) 15:00

地點：光點華山2樓藝文廳

※自由入場、額滿為止

(中時 )