弘光百餘師生走入彰化漢寶 社區服務暖人心

弘光科大師生日前南下彰化漢寶社區進行服務，獲得在地居民的熱烈迴響。（陳淑娥翻攝）

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弘光科大百餘名師生南下彰化漢寶服務社區，圖為正在進行水質檢測。（陳淑娥翻攝）

中年人被叫「少年ㄟ」！彰化芳苑鄉漢寶社區人口外移嚴重，幾乎只剩下老年人，弘光科大百餘師生日前走入社區進行服務，從問卷中了解到醫療、空汙及水質等問題備受當地關注，居民更希望這群學子能長期提供專業服務。

弘光科大服務學習中心帶著學生走入社區，除周邊沙鹿、龍井地區，更前往鄰近彰化芳苑鄉漢寶社區，展開健康檢查、水質檢測，並完成100份問卷調查。

中心主任張簡琳玲指出，從問卷統計發現，在地居民最在意是環境汙染，這和當地南方有雲林六輕、北方有台中火力發電廠有關；不過，當天檢測養殖水池，只發現氧化還原值偏低，其餘PH、溶氧等都在正常檢測值範圍內。

漢寶社區人口外移嚴重，幾乎只剩下老年人，40幾歲被叫「少年ㄟ」，肩負照顧年邁父母、祖父母重擔，加上當地沒有診所，必須仰賴醫院派車接送；目前擔任護理師的學生洪孟嬅說，當地醫療資源明顯不足，利用專長服務民眾感到十分有意義。

張簡琳玲指出，國光石化曾一度想在芳苑鄉設廠投資，因白海豚的環境保育議題引發社會關注，師生一開始不定期到漢寶社區服務，從2013年起變成定期，並與在地學校合作進行淨灘、水質檢測，讓更多在地學子能認識自己的故鄉。

(中時 )

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