長照單位「完成特約比」北市以7成居六都之末

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長照2.0支付制度於今年初上路，日前編列預算時，政府共編列120億元於此，但截至5月28日，僅申報完成約22億元，衛福部也坦言，今年應只會用完100億元。據最新統計，現有提供服務、也和政府完成特約的長照機構，北市以7成敬陪六都末座，其餘5都皆以99~100％，順利完成機構特約，但北市強調，沒完成換約並不影響費用撥付。

過往的長照服務有著「不同工卻同酬」的問題，今年初上路的新版支付制度，則會依不同的服務項目、難度、服務對象失能程度、夜間或假日工作等條件，作出相對應的費用加乘。衛福部近來也將1~4月的長照支付新制服務費用申報狀況，全數公開在衛福部官網，衛福部次長薛瑞元說，未來將隨時更新數字，強調此舉是為了讓民眾更能了解長照推動業務，盼能達到督促各縣市政府行政效率的目的。

最新統計顯示，今年1~4月的長照申請補助經額，分別約6.5億元、4.9億元、6.1億元和4.5億元，總計約22億元；薛瑞元說，當初編列年度預算時，是以「服務量成長100％」來抓估，所以共編列120億元，但照目前的進度看來，今年1~4月的新申請案件，較去年同期雖未成倍數成長，但成長率也達6成，預期將來服務量還會持續增加。

長照支付新制上路後，現行提供服務的長照機構，均被要求取得「長照機構設立許可」並完成換約（特約），但有6個月、也就是到本月初的彈性空間。根據最新統計，直到今年4月，全台有實際提供服務的單位共1626家，有1572家已和地方政府完成特約，比率約97％。

然而，六都當中，台北市擁有全國第3多、共138家的長照服務機構，完成換約的卻僅96家，完成率僅70％，居六都之末，其餘五都則均達到99~100％。

北市社會局老福科科長葉俊郎表示，北市部分的居家服務、日照中心，因為先前的舊約尚未到期，須等到期滿後才會重新簽新約，是北市換約率居六都第6的主因，但預計相關單位在7月後，便可全面完成換約，此外，尚未換約的單位，提供服務後的給付也不會受到影響。

(中時 )

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