嘉義縣農會總幹事獲緩刑 吳育仁：後台很硬？

2018年06月19日 18:47 中時 呂妍庭 、 張伊珊

針對黃貞瑜的判決，國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁（左二）強烈質疑是否有特權干預司法。（取自吳育仁臉書）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜擔任大林鎮長任內，與丈夫因涉公務車私用被依貪污罪起訴，二審兩人皆減判緩刑，今國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁強烈質疑是否有特權干預司法，加上年底就要選舉，會不會因此影響選舉公平和清廉執政，呼籲大家一起來監督檢視。

吳育仁說，黃貞瑜的母親李秀美因賄選案在鎮長任內被停職，之後內舉由女兒黃貞瑜代理並連任，因涉公務車私用被依貪污罪起訴，一審判1年8個月，二審也改依背信輕罪判緩刑，是不是幕後同一「後台很硬」的人又起作用？

吳育仁說，陳明文是民進黨主要選舉操盤者，黃貞瑜掌控嘉義縣農會系統，以陳、黃在民進黨黨內初選之作派，加上「後台很硬」的特權干預司法陰影，年底選舉選前選後是否「污雲罩頂」確令人擔憂。

吳育仁說他今天出席反賄選座談會是代表對反賄選的力挺，但嘉義縣幾起司法案都讓人覺得後台這麼硬，檢調對賄選還辦得下去嗎？尤其黃貞瑜的判決在臉書上引發很多討論，連台大碩士在職專班都可以列入緩刑考慮，感覺就像合議庭法院在幫黃貞瑜找有利證據，做為緩刑依據，「官司怎麼可以高高舉起，輕輕放下？」

黃貞瑜今未接電話，不過她昨天接受媒體訪問時，曾說她絕無意圖貪圖公家的好處，也沒有貪汙，即使所有人都告訴她，這是一起用司法包裝的政治案件，「但我們不論在檢調偵辦或者法庭上都全力配合調查」。她不否認公私混淆，也承認自己未善盡公家財產的保管責任，但對的事情據理力爭，錯的事情要付出政治上及法律上的代價，絕不逃避，她只求整個案件的事實應該被還原。

(中時 )