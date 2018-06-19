艾蜜莉莫提梅科技絕緣體 靠這個逃避現實苦痛

2018年06月19日 18:40 中時 潘鈺楨

艾蜜莉莫提梅飾演書店女主人。（天馬行空提供）

電影《街角的書店》改編自英國作家潘妮洛普費茲傑羅的暢銷小說《書店》，由西班牙才女導演伊莎貝拉庫謝執導，除了榮獲西班牙哥雅獎三大獎相的肯定之外，更在當地取得破億票房。本片找來舞台劇出身的艾蜜莉莫提梅飾演一心想開書店圓夢，卻遭遇種種困難的寡婦芙洛倫絲。導演伊莎貝拉庫謝透露，這回其實是透過同片演員，也是兩人共同好友的派翠西亞克拉克森牽線，才促成了難得的合作經驗。

艾蜜莉莫提梅氣質出眾，不僅是牛津大學語文雙學位畢業的高材生，也是英國知名推理小說家約翰莫提梅的大女兒，從小在書堆中長大的她跟芙洛倫絲一樣愛書成癡，可說是出演女主角的最佳人選。除了童年回憶，艾蜜莉坦言自己根本是科技白癡，就算現代科技越趨發達，她也不會去讀電子書，仍舊享受閱讀實體書的過程。她認為，透過閱讀能夠逃避現實的苦痛，也能完整去感受到人的想法，在書店裡也能有一些意想不到的收穫，是網路購書無法體會到的。

現居紐約布魯克林的她，談及家附近前不久停業的傳統書店，彷彿「心中有一部分被徹底掏空」，讓她對於片中的劇情更是心有戚戚。台灣片商也將於6月30日在光點台北電影館舉辦電影講座，邀請知名影評人，同時也是前有河book店主詹正德(網名686)，和大家分享在這個一切講求電子化的年代下，獨立書店的生存之道。更多講座及活動資訊請洽天馬行空粉絲頁。

故事講述芙洛倫絲因為先生去世，決定為自己實現長久以來的夢想：開一間書店。最後來到英國濱海的寧靜小鎮哈堡，展開她追逐夢想的新生活。佛蘿倫絲買下了一間傳說中鬧鬼的老屋，經營起鎮上唯一的書店，她引進了如《蘿莉塔》及《華氏451度》的文學巨作，開拓了小鎮居民的視野，生意逐漸蒸蒸日上。然而這保守、傳統的小鎮似乎還沒做好改變的準備。本片將於6/29在台上映，超值電影預售票於博客來售票網熱賣中，凡購買雙人套票即贈Desk+1提供之「大波斯菊書籤」乙個，贈品以實物為準，數量有限，售完為止。憑電影票根就有機會抽中JACALS提供之「玫瑰水嫩透亮乳液」乙瓶，更多電影訊息請上天馬行空官網或天馬行空粉絲團查詢。

(中時 )