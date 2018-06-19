夜問打權》12天3分屍案！台灣價值崩壞？

6月19日夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、葉耀鵬、王鴻薇、黃子哲、張友驊。（圖／中天提供）

友善列印
中時電子報
綜合報導

12天3分屍案！台灣已價值崩壞？廢死縱容殺人分屍？學者：恐掀模仿效應！兇殺案件頻傳，蔡政府忙選舉打壓政敵，社會安全失控？華山分屍案兇嫌祭免死金牌「道歉、有悔意」？死刑確實有嚇阻效果，民進黨為何忍心傷害台灣？近9成民眾挺死刑，執政者為何不謙卑傾聽民意？

大陸施壓外航改「中國台灣」，蔡政府的辦法竟是「鼓勵拒搭」？政府鼓勵拒搭，旅行業憂飛台航線被取消！遭批「想鎖國」？台灣本屬中國，民進黨不承認中華民國，要外航標什麼？「人民可選是否搭乘」？ 政府駝鳥！把皮球踢給人民？府稱「台灣是國家」？說出心裡話「台獨」？說好的「維持現狀」呢？日航、全日空悄悄改？再度改標「中國台灣」，打臉蔡政府？

軍人年改今拚三讀，朝野表決大戰！八百壯士場外抗議！ 李家同嘆砍退休金「晚景淒涼」，廖玉蕙：伸個懶腰領9萬！林萬億嗆：比勞工好！青年、勞工低薪，就要砍退休公職退休金？蔡政府要「均貧」？年改激化對立？蔡政府打著世代正義旗幟，政府誠信破滅？公教年改10年遞減至4成，退休老年生活憂慮遞增、不敢消費？年改省1.4兆元？蔡政府離岸風電擲2兆、軍備砸1兆！合理？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王鴻薇(台北市議員)

黃子哲(政治評論員)

張友驊(資深媒體人)

(中時電子報)

嘉義縣農會總幹事獲緩刑 吳育仁… 中選會駁回非核家園、年改、退稅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。