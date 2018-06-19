夜問打權》12天3分屍案！台灣價值崩壞？

2018年06月19日 18:42 中時電子報 綜合報導

12天3分屍案！台灣已價值崩壞？廢死縱容殺人分屍？學者：恐掀模仿效應！兇殺案件頻傳，蔡政府忙選舉打壓政敵，社會安全失控？華山分屍案兇嫌祭免死金牌「道歉、有悔意」？死刑確實有嚇阻效果，民進黨為何忍心傷害台灣？近9成民眾挺死刑，執政者為何不謙卑傾聽民意？

大陸施壓外航改「中國台灣」，蔡政府的辦法竟是「鼓勵拒搭」？政府鼓勵拒搭，旅行業憂飛台航線被取消！遭批「想鎖國」？台灣本屬中國，民進黨不承認中華民國，要外航標什麼？「人民可選是否搭乘」？ 政府駝鳥！把皮球踢給人民？府稱「台灣是國家」？說出心裡話「台獨」？說好的「維持現狀」呢？日航、全日空悄悄改？再度改標「中國台灣」，打臉蔡政府？

軍人年改今拚三讀，朝野表決大戰！八百壯士場外抗議！ 李家同嘆砍退休金「晚景淒涼」，廖玉蕙：伸個懶腰領9萬！林萬億嗆：比勞工好！青年、勞工低薪，就要砍退休公職退休金？蔡政府要「均貧」？年改激化對立？蔡政府打著世代正義旗幟，政府誠信破滅？公教年改10年遞減至4成，退休老年生活憂慮遞增、不敢消費？年改省1.4兆元？蔡政府離岸風電擲2兆、軍備砸1兆！合理？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王鴻薇(台北市議員)

黃子哲(政治評論員)

張友驊(資深媒體人)

(中時電子報)