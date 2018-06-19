王柏傑激吻曹佑寧！啾啾聲＋喘息聲讓女生們都忘了呼吸

王柏傑劇中激吻曹佑寧。（歐銻銻娛樂）

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王柏傑劇中與曹佑寧有不少對手戲。（歐銻銻娛樂）
王柏傑秀健壯腹肌。（歐銻銻娛樂）
王柏傑秀健壯腹肌。（歐銻銻娛樂）

曹佑寧和王柏傑在歐銻銻娛樂製作、愛奇藝、台視與東森播出的《人際關係事務所》的男男激吻幻想戲，即將於本周登場，先前網路搶先曝光部分片段後，引起各界關注，不少網友都敲碗表示：「為了這段一定追」、「希望端端的幻想可以多一點」，本周除了播出完整版，幕後花絮更收錄了拍攝實況，害羞程度讓看過的人都直呼：「差點忘記呼吸！」

王柏傑此次在《人際關係事務所》讓觀眾大飽眼福，不僅首度獻出男男吻戲，還放送養眼精壯的八塊肌，泳池出水戲吸眼球，沒想到卻因「耍帥」卡關，NG數次只因一顆撥頭髮的鏡頭被導演嫌棄「不夠帥」，讓王柏傑崩潰直說：「當帥哥好難」。

本周也將播出幻想激吻戲的拍攝花絮，只見兩位主角曹佑寧、王柏傑超淡定面對，反倒是馬志翔成了全場最嗨的人，他從開拍前就備好手機準備錄下這一場，頻頻開玩笑要兩人「先試親一下嘛」，曾於電視劇《孽子》中與庹宗華演過男男吻戲的他更以「過來人」身分向王柏傑經驗分享，笑說：「最害羞的不是嘴碰嘴，而是…『鼻息』！」讓現場氣氛在開拍前就炒得曖昧又火熱，王柏傑被虧到忍不住說：「他真的是調皮鬼！」

除了馬志翔，劇中這場幻想戲的推手孫可芳也特地留下來直擊拍攝過程，因正式開拍時可清楚聽見兩人的啾啾聲及喘息聲，孫可芳及其他女性工作人員都超害羞，一拍完所有人都大呼：「終於理解端端的心情了！」

男主角曹佑寧劇中挨打、又被拋棄，還有淋雨的小可憐模樣，讓網友看了紛紛舉手表示「好想養他」，也大讚曹佑寧的演技讓人為之一亮，曹佑寧也樂得表示：「那就代表這場戲成功了，請大家就收留我吧！」該劇輕鬆有趣的劇情和搞笑的哏被網友讚「紓壓」、「療癒」，導演吳建新在花絮中浮誇又好笑的導戲風格也成了亮點，網友大推「導演喜感滿分」。《人際關係事務所》每周三、四晚間22:15在愛奇藝及台視播出，愛奇藝VIP可搶先看最新兩集；每周六晚間20:00在東森綜合台連播兩小時。

(中時 )

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