中選會駁回非核家園、年改、退稅等5公投案

2018年06月19日 18:56 中時 張理國

中選會委員會議今審議7項全國性公民投票提案，其中決議立委張麗善麥寮港轉型案需補正、宋雲飛啟用核四案應聽證；其餘包括林忠山等人所提廢止電業法第95條『非核家園』案、退稅案、廢止年改案均遭駁回。

中選會指出，張麗善女士所提「您是否同意麥寮港改制成雲林國際商港？雲林長期以農業發展為主軸，造成雲林產業結構不平衡，經濟發展停滯，盼藉由港口轉型，調整產業結構，結合彰投雲嘉作為營運腹地，帶動雲林農工商漁相關產業全面發展。」公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

中選會表示，宋雲飛先生所提「您是否同意：為避免燃媒發電空汙，及不讓數千億核四興建的納稅錢化為烏有，應在18個月內啟用核四機組發電，取代『深澳電廠更新擴建計畫』，不受電業法95-1條限制，以確保電價穩定、供電無虞、降低碳排？」公投提案，經委員會議審議有舉行聽證之必要，以釐清相關爭點。

中選會也說明，有5項公投提案先前已請提案人之領銜人補正，其中吳景欽先生所提「你是否同意，國家於2014至2017年所超徵之稅收五千多億元，立法還財於所有國民？」公投提案，經提委員會議審議，認定不符合規定，決議依法予以駁回。

另4項公投提案，逾期未補正，均經提委員會議審議，決議依法予以駁回，包括：

一、 林忠山先生所提「您是否同意，基於國家目前能源政策應考慮國民健康、經濟發展、符合國際減碳環保規範，現行電業法第95條『非核家園』相關條文應予廢止。」。

二、 張亞中先生所提「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，《促進轉型正義條例》應予廢止。」。

三、 邱毅先生所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公佈之『公立學校教職員退休資遣撫卹條例』，侵害人民財產權益，應予廢止。」。

四、 蔡正元先生所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公布之『公務人員退休資遣撫卹法』，侵害人民財產權利，應予廢止。」。

(中時 )