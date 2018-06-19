愛鳥成痴 門外漢變行家

陳偉勛深深為玄鳳鸚鵡著迷，目前已飼養多達15對，30隻玄鳳夫妻。（呂妍庭攝）

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陳偉勛深深為玄鳳鸚鵡著迷，目前已飼養多達15對，30隻玄鳳夫妻。（呂妍庭攝）
玄鳳鸚鵡頭頂有類似雞冠狀的高聳羽毛，成最大特色。（呂妍庭攝）

經營汽車美容業的31歲少年老闆陳偉勛，5年前到賣飼料的客戶家牽車，發現客戶家中竟養了50對玄鳳鸚鵡，外型看起來大同小異的鸚鵡，羽毛卻各有特色，讓陳偉勛深受吸引，即使事隔多日，滿腦子都是玄鳳鸚鵡的畫面，從未飼養過禽類的陳偉勛鼓起勇氣，央求朋友割愛2對讓他飼養，至今陳偉勛3坪不到的鳥房裡，已飼養多達15對的玄鳳夫妻，家族勢力不小。

陳偉勛說，玄鳳鸚鵡大致分為白色系及黃色系兩種類型，讓人著迷之處就在玄鳳頭頂有類似雞冠狀的高聳羽毛，另外黃頭玄鳳的臉頰邊有小紅點，由於這種鳥類非常怕生，一有風吹草動牠們就顯得躁動不安，為保護愛鳥，陳偉勛不惜重資，替牠們打造「秘密基地」當愛巢，把一大家子照顧地無微不至。

飼養玄鳳鸚鵡5年，陳偉勛自豪的說「不曾養到掛！」，儘管工作再忙碌，愛鳥成痴的陳偉勛，每天開工前，一定先到他所謂的秘密基地賞鳥，等加水、加飼料等例行工作弄妥了，才返回汽車美容店開工。

陳偉勛曾瘋狂到四處借種，就是不希望近親繁殖導致孵化出來的幼鳥有殘缺，笑稱從一個門外漢到現在沒什麼疑難雜症難得倒他，像是清理鳥糞，就能清楚掌握每一隻玄鳳的健康狀態，還舉例鳥屎糊糊可能是腸子發炎，眼睛腫脹又長膿就可能是單眼傷風，必須針對各種症狀適時餵藥治療。

對陳偉勛來說，最棘手的問題，是鳥孩子已從原先4隻2對，增加到15對之多，這也讓原本寬敞的空間逐漸飽和，關於房事，陳偉勛說確實得搬新家，畢竟「兒孫滿堂」又不忍割捨任何一個，光是要找到合適的地點和空間，就讓他傷透腦筋。

(中時 )

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