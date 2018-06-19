加速投資台灣專案會 賴揆指示具體落實行動方案

2018年06月19日 18:58 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」第11次會議時表示，經歷次會議討論，匯集各部會集思廣益成果，行政院已陸續針對五缺、新創產業等提出相關行動方案，請各部會儘速具體落實，並滾動檢討，以推升經濟，後續並請國發會持續利用此專案會議，追蹤檢討各方案績效及成果。

今日會議由經濟部、財政部分別就「啟動中小企業成長新動力行動方案」及「近期促進投資重要賦稅改革措施」提出報告。賴院長聽取經濟部報告後指出，全球正走向數位經濟與智慧製造時代，政府應積極協助協助中小企業轉型升級並提升競爭力，使其持續做為台灣經濟發展基礎。

有關中小企業發展基金，賴揆要求主計總處依上年度已使用額度補足今年度預算，也請經濟部及中小企業處以此規模進行預算調整。

針對會中討論中小企業面臨如接班、轉型、升級等各項議題，賴揆要求行政院副院長施俊吉召集相關單位，進一步討論。另有關設置中小企業跨國合作基金的必要性，以及是否由國發基金協助中小企業出口貸款資金，也請施副院長一併研商。

對於「近期促進投資重要賦稅改革措施」報告，賴揆表示，健全的賦稅制度，是國家永續發展的基石，也是吸引企業投資的重要環節。為建立符合國際潮流、具競爭力，且公平合理的稅制，財政部近年來積極推動各項稅制改革方案，營造「投資台灣優先」、「推動產業創新」及「有利留才攬才」的租稅環境，他對財政部長許虞哲及同仁的主動積極表示肯定。

賴揆指出，近年來產業與科技發展日新月異，跨國資本與人才移動快速，為與其他國家競逐資本與人才，稅制須配合產業趨勢與企業發展需求適時調整。請財政部秉持興利角度與前瞻思維，持續進行法規鬆綁，檢討修正不合時宜的法令，建立友善企業投資的稅制環境，並提升政府行政效能。

賴揆也要求財政部針對相關賦稅改革的努力成果，透過各種管道加強宣傳，以爭取國人支持。

(中時 )