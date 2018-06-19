軍事迷快看！　彰化市古月民俗館　展出逾500件軍事模型

彩虹師模型協會長嚴越祥(左四)向彰化市長邱建富(右四)解說介紹各式軍機、戰鬥機。（謝瓊雲攝）

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小太陽幼兒園小朋友到彰化市古月民俗館參觀軍事模型展，看到數量龐大的軍機與戰鬥機，大開眼界。（謝瓊雲攝）
彰化市古月民俗館即日起展出逾500件軍事模型，古今中外各式軍機軍艦，一次滿足軍事迷的願望。（謝瓊雲攝）
軍事迷快看！　彰化市古月民俗館　展出逾500件軍事模型

彰化市古月民俗館展出彩虹師模型協會合作，即日起一連三個月展出500多件軍事模型，世界各國不同年代的軍機、軍艦、戰鬥機、坦克戰車、大兵公仔等等，還有大兵公仔，要讓大、小軍事迷在暑假期間一飽眼福。

「古月照半線，彩虹伴藍天」靜態模型展，展品模型數量龐大，從1903年萊特兄弟的「飛行者一號」到各式戰鬥機，以一、二次世界大戰作為分隔，也有外型新穎的新一代科技戰機；包括國軍早期的F100超級軍刀機、F104星式戰機、F5虎式戰機等，令人眼花撩亂。

彰化市長邱建富說，從抗戰成功以來，國軍不斷增添戰備，許多的軍艦、戰機持續更新，一般民眾要親眼見到並不容易，但暑假期間到古月民俗館來，國內外、不同時代的各種軍事設備，一次滿足軍事迷的願望。

邱建富說，從早期紙製、木製或鐵製模型到塑膠模型，早期材料工具及資訊取得相對貧乏的年代，到現今網路無遠弗屆、資訊爆炸，軍事模型題材越來越新穎，作品呈現也越來越精彩。

為使參觀者能更瞭解國軍捍衛台灣安全的努力與犧牲，展覽特別規劃「航空發展教育專區」及「國軍專區」；兼具懷古與創新，讓大眾藉由模型來了解飛行史的發展和台灣社會的變遷，展期至9月22日。

(中時 )

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