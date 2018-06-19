不畏逆境 魏明谷接見總統教育獎5名獲獎學生

彰化縣長魏明谷(右三)19日中午在縣長官邸接見彰化縣五名總統教育獎得主：二水國中傅郁琪(右起)、員林國中林倩羽、南鎮國小廖妤珊、培英國小王宥筌、文開國小許勝崴，除了與五人共進午餐，更加碼頒發1萬元獎學金，勉勵他們繼續奮發向上。（謝瓊雲攝）

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彰化縣長魏明谷(右)中午在縣長官邸接見五名總統教育獎獲獎學生，共進午餐聽他們聊未來夢想，並加碼頒發1萬元獎學金。(謝瓊雲攝)
許勝崴(右三)天生弱視，仍然幽默又樂觀、努力向上，從不讓家中為他操心。(謝瓊雲攝)
不畏逆境 魏明谷接見總統教育獎5名獲獎學生

2018總統教育獎名單揭曉，彰化縣共計有5人獲獎，彰化縣長魏明谷19日中午邀請他們到縣長官邸共進午餐，聽他們聊自身故事和未來夢想，並加碼頒發每人1萬元獎學金，期勉繼續保持堅毅正向的精神，不畏逆境努力向上。

文開國小五年級許勝崴天生弱視、視力僅0.03，卻憑藉著不服輸、比別人更努力的精神，學會彈鋼琴、還是學校田徑短跑選手，觀察細膩敏銳的他也是演說和寫作高手，他在縣長官邸以流暢輕快的琴聲演奏，為活動揭開溫馨序幕。

全台共計156人獲推薦總統教育獎，最後有56人獲獎，彰化縣今年共提名7人，共有二水國中傅郁琪、員林國中林倩羽、南鎮國小廖妤珊、培英國小王宥筌、文開國小許勝崴等5人獲獎，將於7月6日北上總統府領獎。

導師詹小慧表示，許勝崴的父親是公司職員、母親則在市場賣魚，夫妻都在台中市，每天努力工作、賺錢，雖常早出晚歸，但勝崴非常早慧、貼心，從不讓照顧他的爺爺、奶奶操心，不論學琴、跑步，全靠毅力無數次苦練而成。

她說，不只這次捐出縣長獎學金，勝崴小學一年級起就把校內大大小小的比賽獎金存起來，轉捐給聖母聖心啟智中心和身障社福機構，關心比他更需要幫助的人，加上他本身很有幽默感、樂觀，一直是班上同學正能量的典範。

魏明谷表示，5位獲獎者每個人在各領域都有傑出的表現，付出的時間和精神也比別人多，堅強的意志力值得肯定；希望他們都能力爭上游，完成學業以後，都能成為傑出的彰化縣民，為彰化努力，也希望他們繼續保持佳績，作為其他同學的典範及學習的榜樣。

(中時 )

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