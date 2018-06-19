缺兵之計！美海軍陸戰隊考慮徵「老兵」

2018年06月19日 19:22 中時電子報 何宜玲

美國軍方似乎有意讓海軍陸戰隊的成員年紀更加成熟一些，考慮以額外津貼或提供其他獎金的方式，吸引具有豐富經驗的退役陸戰隊隊員，回鍋組建「網路戰力」！因應中國和俄羅斯越來越厲害的網路攻擊力，美國希望透過招募具有經驗的海軍陸戰隊隊員，來建立保衛國家的網路行動。

根據美聯社(AP)報導，美國海軍陸戰隊這一個新的「招募老兵」計畫，可能是一個歷史性的變化， 因為過去陸戰隊成員基礎是由高中畢業生組成，他們大都以能夠參加頂尖國軍中的最頂尖戰隊為榮。

但是，日前Robert Neller將軍在聖地牙哥會議上，卻提出了令人眼睛一亮的新想法，他說希望陸戰隊隊員能夠老一點、有更多經驗，畢竟經驗的累積需要一點時間。如果我們把組織當成做生意來比喻，長久來看，這將會改變我們的企業文化。

海軍陸戰隊官員強調說，軍隊中主要的核心招募任務依舊不變。但是目前美國19-24歲的年輕人中，身體機能健康加上心理衛生都符合當兵條件的，只有不到30％而已。因此如果招募年齡較大的回鍋戰士，反而能夠緩解徵兵的壓力。

文章指出，這些年紀較大的海軍陸戰隊隊員還可以幫助「年輕、愛酗酒」的成員，戒掉他們飲酒過度的問題行為。

軍事專家索利斯(Gary Solis)説，雖然只比18、19歲的隊員大個幾歲，但是以他們目前的階段而言，即使只有大3、4歲，他們的心智年齡和成熟度都會有很大不同！

美國海軍陸戰隊隊員大約有62%年齡在25歲以下，很多軍人都只有服役4年而已。

(中時電子報)