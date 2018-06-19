連續降雨挹注曾文、南化水庫 大台南增加3個月用水

2018年06月19日 19:26 中時 李其樺

自13日起至19日台南地區連續降雨，為曾文水庫和南化水庫帶來9000萬噸進水量，足以供應台南地區3個月的民生用水。不過是否能讓台南市解除一階限水？水利署南水局表示，還要觀察後續幾天降雨是否充足。

今年梅雨季晚到，導致主要供應台南地區民生用水的曾文、南化水庫面臨水荒，尤其是曾文水庫水位更是一度探底，最低時儲水率僅剩2%，僅能供應台南地區民生用水至7月底。好在13日起受鋒面影響，南台灣各地開始陸續降雨，至19日端午節後仍不時有豪雨降下，也有效改善水庫缺水荒。

水利署南水局副局長簡振源指出，從13日至19日曾文水庫降雨量已破270毫米，南化水庫也有260毫米降雨量，預估可為曾文水庫帶來6千萬噸進水量，

南化水庫也有3100萬噸進水量，其中1000萬噸是從甲仙攔河偃引水入南化水庫，共可為2座水庫帶來9000萬噸進水量。

簡振源表示，多虧這幾天連續降雨，曾文和烏山頭水庫儲水率由2%，一口氣回升至11%，有效儲水量達6200萬噸，南化水庫儲水率也由20%，回升至40%，有效儲水量達3700萬噸，2座水庫現有儲水量和進水量預估可供應台南地區3個月的民生用水，不過必須兼顧嘉南平原二期稻作農業灌溉用水，還存有不小變數。

簡振源說，雖然這幾日降雨明顯改善水情，不過是否足以讓台南市解除一階限水的限制？關鍵在於後續幾日的降雨量是否充足。

(中時 )