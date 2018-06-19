都叫吉祥溫泉 警消疑跑錯地方 延誤半小時2層民宿燒光

2018年06月19日 19:32 中時 許家寧

瑞穗鄉2層樓的木造民宿發生大火，火勢一發不可收拾。（許家寧翻攝）

火場竄出陣陣濃煙，所幸並無傷亡傳出。（許家寧翻攝）

花蓮瑞穗鄉溫泉路的吉祥庭園溫泉，今天傍晚5時許，突然發生大火，火勢一發不可收拾，消防局疑一開始以為玉里鎮的同名的安通吉祥溫泉，後來才發現「跑錯地方」，消防車到場灌救時，兩層樓的木造建築已陷入火海，所幸大火並未造成人員傷亡。

花蓮縣消防局下午5時23分接獲吉祥溫泉失火，原先以為位於玉里鎮安通溫泉的「吉祥溫泉民宿」，立即調派玉里等地消防隊前往滅火，後來才發現失火的是「同名不同處」位在瑞穗溫泉的「吉祥庭園溫泉」，改派光復等地前往馳援，也造成延誤半小時。

警消抵達現場時火勢已全面燃燒，並竄出陣陣濃煙，隨即展開人命搜索及噴水灌救，火勢約在一個小時左右獲得控制，不過2層樓的木造建築已經付之一炬，所幸火災發生時住戶與民眾都已經先行逃出，警消搜索火場後，確認未有人員受困。

嚇死人了！附近蔡姓民眾指出，火舌竄出非常快，濃煙在好幾公里外都看的到，他表示，吉祥庭園溫泉有露天的天然溫泉與廣大庭院，園區可以烤肉、露營及觀星，民宿收費也相當平價。據警消指出，因為報案人相當慌亂，一開始造成勤務中心誤判，正進一步追查起火原因。

(中時 )