揭發收容中心性侵弱勢院童 女護理師：不勇敢 沒有人會堅強

揭發花蓮收容機構性侵案的護理師今至電台受訪，分享揭發心路歷程。（節目提供）

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中時

花蓮安置機構性侵院童一案因內容與電影《熔爐》神似，受到社會大眾關注，目前全案進入司法程序，背後承受揭露壓力的護理師吳思韋，今帶著兒子接受電台訪問，她說，若不能保護別人的孩子，又怎麼能指望別人保護自己的孩子。

吳思韋任職花蓮安置機構10個月，今年4月加班照料院生，聽到日照老師暗示「不要太相信張姓主管的為人，反正去問女院生就知道了」，原以為是性騷擾，一問之下才知道事情嚴重性，當下立刻決定要為她們做什麼。

「他們對我的信任，讓我堅信這次一定會成功」陳思韋說，過去曾有院生反應過，張姓主管吃定他們就是「智能有問題」，而當時承辦的老師並沒有當下驗傷、蒐證，導致沒有下文，被害院生失去信心，如今她們再次開口，不能再讓她們失望。

「若揭發沒有成功，我一定會痛苦到死」吳思韋說，為期一個月多月的蒐證，一名30多歲的受害院生，都抱著她喊「媽媽」，因擔心舉報後沒得吃、沒得住，導致口供錄製過程中，一度無法進行，直到最後順利錄完，兩人抱在一起痛哭，她為院生的勇敢驕傲。

目前全案已進入司法程序，吳思韋說，因擔心揭發一事會忽略兒子，每個過程她都有與小一的兒子分享，也希望能以自身做身教，兒子也會主動詢問蒐證狀況，他告訴兒子，遇到不義的事，你不勇敢，沒有人會堅強。

吳思韋說，他期盼立法單位能正視身心障礙權利的不足、司法堅持正義，更希望弱勢團體能真的受到完善安置，事情揭發後，承受的輿論壓力很大，但也感受到社會關注的力量比想像中大很多，但如果再選擇一次，吳思韋豪不猶豫的說，他同樣會勇敢揭發。

(中時 )

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