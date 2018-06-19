不談感情換口味 超殺女「花心」改愛玩「雙拼」

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲日前現身巴黎時心情大好，並以一襲PRADA 2018早秋女裝系列拼接圖騰絲質襯衫。出席新片《Come As You Are》之首映禮。（PRADA提供）

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美國男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum），日前出席脫口秀節目《Jimmy Kimmel Live！》時，也選穿出自PRADA 2018秋冬男裝系列中的經典圖騰「雙拼」襯衫。（PRADA提供）

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）與小貝長子布魯克林（Brooklyn Beckham）間的曲折戀情，在男方傳出偷吃辣模Lexy Panterra後，更叫人看得撲朔迷離。日前克蘿伊現身巴黎，參加香榭麗舍電影節（Champs-Elysees Film Festival）中新片《Come As You Are》之巴黎首映禮，紅毯上她以一襲出自PRADA 2018早秋女裝系列經典圖騰「雙拼」絲質襯衫，搭配同樣出自品牌的綠色幾何圖騰長褲。神采奕奕的她看來心情極佳，面對影迷合照要求也來者不拒，完全把與前男友之間藕斷絲連的麻煩事拋諸腦後。

而在電影《侏羅紀世界：殞落國度》中演出恐龍災難倖存者的美國男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum），日前出席脫口秀節目《Jimmy Kimmel Live！》時，也選穿出自PRADA 2018秋冬男裝系列中的經典圖騰「雙拼」襯衫。以火焰混合幾何圖形的鮮明印花，搭配下身黑色長褲，為整體紳士陽剛形象中，注入一絲幽默趣味。

(中時 )

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