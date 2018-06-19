MLB》出招抗低潮？哈波竟刮掉招牌大鬍子

哈波剃掉留了4年的招牌大鬍子亮相。(美聯社)

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中時電子報

說到國民當家球星哈波(Bryce Harper)，一頭秀髮跟大鬍子，已經成為他的招牌特徵，不過國民今(19日)與洋基進行雙重賽，竟發現哈波的鬍子剃光了！《華盛頓郵報》記者貝勒(Des Bieler)直言，哈波沒解釋為何而剃，但顯然是想設法走出2個多月的低潮。

哈波自2013年5月後，近幾年都以大鬍子造型亮相，讓人幾乎快忘了他沒鬍子的模樣。這回哈波突然把留了4年的鬍子剃掉，可讓所有人都看傻眼；大聯盟記者寇萊爾(Jamal Collier)更在推特寫道，「大新聞：哈波刮了他的鬍子」。

推測哈波剃鬍的原因，不只貝勒認為是為了表現，《CBSSports》記者布萊克朋(Pete Blackburn)也認同這個觀點。布萊克朋直言，棒球員都挺迷信的，哈波很可能是想把鬍子剃掉改改運，藉以找回打擊的好手感。

哈波開季一度還是聯盟全壘打王，但自美國時間4月17日後，手感冷冰冰；截至今天賽前，他打擊率僅2成16，近2戰連續9打數無安打。不過這顯然沒用，哈波今天2場共打了6個打席，還是沒有終結「安打荒」，只靠1次保送站上壘包，打擊率持續下滑到2成12。

哈波今年季後走完跟國民的合約，將成為自由球員，現在的低潮，可不利於他到時談價；一般外界預期，這名曾於2015年拿到國聯MVP的強打，有機會拿到至少總值3.5億美金起跳的大約。國民今天雙重賽首戰贏球、輸掉第二戰，戰績38勝32敗，跟費城人並列國聯東區第二。

(中時電子報)

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