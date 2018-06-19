台南企業籌組工會僅53家！ 勞工局：繼續推動

台南市勞工局宣導籌組企業工會，以工會當潤滑劑，可增進勞資雙方關係

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過去工會爭權事件、發動勞運層出不窮，但在歷經轉變下，工會打破以往刻板印象，更能成為勞資雙方的潤滑劑，成為雇主跟勞工間的橋樑。但綜觀全台企業工會數，卻少之又少。台南市政府勞工局表示，經統計全國企業工會數總計895家，台南市53家，會繼續推動勞工籌組工會，保障勞工權益。

勞工局長王鑫基表示，工會依法賦予有團結權、協商權和爭議權合稱勞動3權，在台南市有30人以上的企業有2400多家，但實際籌組企業工會的企業目前僅53家，比例上仍有許多提升的空間，也盼在勞工意識抬頭下，籌組企業工會，讓勞資雙方運作能更順暢。

王鑫基說，在台南市的工會透過集體勞資協商為員工爭取優於勞基法的案例不勝枚舉。他說，如史谷脫紙業新營廠企業工會，爭取優於勞動基準法提高至50個退休基數（勞基法最高45個退休基數）、年終獎金固定2個月等多項福利，工會也配合市府勞資運動會辦理衛生紙義賣、義賣所得捐贈弱勢；當公司發生台電無預警停電12小時，生產線因此耽擱延誤交貨期限，工會義不容辭出具延長工時同意書，勞工停電結束後立即上工，讓公司如期出貨，正是「工會挺雇主，雇主疼勞工」的最佳寫照。

另外，王鑫基指出，近年工會也致力於社會參與，如市級總工會從103年起，開始協助勞工發放職災慰問金和協助房屋修繕，至目前總共完成修繕76間房屋，工會在社會福利上也善盡心力，盼有越來越多工會籌組。

(中時 )

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