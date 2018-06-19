外傳李遠哲月領終身俸、年終　中研院：錯誤訊息

2018年06月19日 19:53 旺報 李侑珊

針對外界質疑，前中研院院長李遠哲每月領取終身俸及年終，中研院今（19）日發布新聞稿澄清，此乃「錯誤訊息」並強調：「李前院長於卸下院長職務，及自特聘研究員退休時，皆為『一次請領』退職金、退休金，不得再領月退休金，故並無領取年金一事。」

中研院表示，李遠哲在95年10月19日卸任院長職務時，依政務人員退職規定辦理「一次請領」259萬3,160元退職金；並依規定領取「公保養老給付」141萬4,944元，其中約100萬元雖可辦理18%優惠存款，但李遠哲自動放棄。

中研院指出，104年12月31日後，李遠哲自中研院原子與分子科學研究所退休，依中研院研究人員退休規定辦理，並按照一般研究人員相同之本薪請領「一次退休金」153萬9,175元、「公保養老給付」58萬6,093元，均無辦理優惠存款。

中研院強調，特聘研究員制度是在民國79年，由中研院前院長吳大猷任內修正通過《中央研究院組織法》，為延攬國內外傑出人才而設立，並非為李遠哲訂定。

中研院稱，鑑於國外為加強攬才，研究人員多無聘任年齡限制，中研院評議會於95年修正《中央研究院研究所組織規程》，增訂「全球性學術殊榮者，新聘為特聘研究員，不受年齡限制。其聘期由院長提報院務會議決定之。」

中研院強調，此制度絕非終身聘任，年滿70歲後，由院長提報院務會議審議聘期，每次以5年為原則。屆滿後，須再次提報院務會議重新審議是否續聘。上開規定實為讓優秀的研究人員可不受年齡限制繼續從事研究工作，受聘期間依法給付的是薪水而非退休金，亦非年金。

(旺報 )