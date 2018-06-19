《三明治女孩》真的逆襲！張立昂、葉星辰先吻再告白狂放閃

2018年06月19日 19:57 中時 林淑娟

張立昂、葉星辰劇中狂放閃。（三立）

林煒、鄭家榆演技發威。（三立）

子閎劇中也加入感情戰場。（三立）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》端午節當天播出無線收視1.54，再創開播以來收視新高，張立昂與葉星辰這對情侶不斷放閃，子閎也正式加入感情戰局。「執行長」張立昂這次多面向的演出，不論是霸氣、愛吃醋、甜蜜放閃，都成功抓住女性觀眾，觀眾還懷疑問，張立昂把吃醋戲演得這麼傳神，是否私下也是這麼愛吃醋。

葉星辰這次飾演的「三明治女孩」，對感情主動出擊，也打破一般偶像劇的模式。她和張立昂在劇中甜蜜蜜感情越來越好，戲外感情也超好，經常在片場打打鬧鬧互開玩笑，逗趣相處模式十分搞笑。葉星辰私下還對張立昂「霸氣稱哥」撂話：「哥帶你去吃飯。」常讓男生聽了哭笑不得。

這次劇中兩人感情發展是先親再告白，被問到平常會怎麼告白，張立昂笑說：「會先製造浪漫，比如送花或唱歌！」葉星辰在旁抱怨自己都沒收過花，不過如果要追她「一封情書就可以」，笑說自己非常容易滿足。

兩位主角戀愛開始，兩人在住家附近逛了九遍而不想分開，張立昂笑說，剛談戀愛在一起的男女真的很捨不得分開。不過雖然張立昂與葉星辰私下嘻嘻哈哈，但拍起親熱戲，張立昂偶爾仍不自在，有時還要導演親自示範要如何貼近摟抱。

而除了粉紅放閃組之外，資深的鄭家榆與林煒演技也發威，鄭家榆劇中與叛逆女兒之間發生爭執，女兒一句「我不想要一個會賺錢的媽媽，我只想要一個，當我第一次生理期來的時候，會跟我說看到血不用怕、教我怎麼用衛生棉的媽媽」、「我見到補習班老師的時間，都比見到媽媽還多」，看得心酸且深深感動女性觀眾，她表示，這樣的父母真的不在少數，對兒女用心，但卻不知道自己的孩子在想什麼，這段真實講出職場婦女的女強人心酸。

(中時 )