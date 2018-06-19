小三傳裸照露餡　人夫不爽反拿衛生紙反控妻偷腥

基隆司法大廈外觀。（張穎齊攝）

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中時

新北市1名林姓人夫和吳姓妻子婚後感情不睦，某日妻子發現丈夫的臉書有小三傳過來的裸照，甚至寫下相約在飯店等字，令妻子氣得要和丈夫提離婚，怎料林男竟反告妻子也有和小王偷情，並持有疑似沾有小王精液的衛生紙提告，不過經鑑定未發現精斑，基隆地檢署對此予以不起訴處分。

檢警調查，林男與吳女育有1子1女，婚後感情不佳，妻子某日用電腦點進丈夫臉書查看，赫然發現有小三的裸照，2人還相約飯店約會等字眼，吳女忍無可忍，向丈夫提出離婚。

林男聞後怒不可遏，反控妻子去年2月也背著他和廖姓小王偷腥，並將他在家中撿到的一團衛生紙，提供給警方，指稱妻子趁他不在帶廖男到家中嘿咻，留下了包有精液的衛生紙，不久廖男又誘拐妻子及2名未成年的兒女離家出走，廖男甚至還竊取他家裡的洋酒、聚寶盆等物品，且未經同意下，擅自開他臉書，控告吳女與廖男2人妨害家庭、竊盜及無故使用他人電磁紀錄等罪。

但吳女卻指稱，因為無法忍受丈夫所以分居，廖男是來幫她搬家，沒有偷洋酒，且聚寶盆是她的所有物，另外曾聽小孩說爸爸有小三，經常夜不歸宿，加上電腦是全家人共用的，她才會點開臉書查看。

經檢警鑑定後，林男提供的衛生紙並未發現有精斑，加上妻子反控丈夫有小三裸照，罪證不足，林男控告妻子與廖男的罪嫌予以不起訴處分。

(中時 )

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