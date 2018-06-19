台師大催生生技類新創公司 克服蘭花檢測技術限制

2018年06月19日 19:53 旺報 李侑珊

台師大科技與工程學院 推動多項教學課程與研究秉持創新、實做精神，在暑假開辦諸多講座及課程。(台師大提供)

台師大科技與工程學院 推動多項教學課程與研究秉持創新、實做精神，在暑假開辦諸多講座及課程。(台師大提供)

現今產業變動周期短，國立臺灣師範大學科技與工程學院從兩年多前，開始推動創新創業教育工作，培育在校生組成新創團隊，也具體催生生技類新創公司「艾思博生物科技股份有限公司」，開發以光譜檢測蘭花病毒的技術，透過全面性光譜探測，3秒即可判讀結果，這套快速、簡單同時又準確的檢測系統，幫助產業突破自我品管所遇到的問題，克服現有檢測技術的限制，獲得許多國內外大賽殊榮。

臺灣目前正面臨產業轉型的陣痛期，若不積極面對創新創業人才培育問題，將會嚴重打擊未來的國家競爭力。而2010年起出現了新創事業與網路創業風潮，政府、民間、學校、企業紛紛加入推動與資源挹注行列，創業一時蔚為顯學。

國立臺灣師範大學副研發長洪翊軒表示，臺師大『大師創業學分學程』鼓勵學生嘗試多元跨域學習，將各系所專業帶進實務創業，並透過小組實踐與討論的過程中，碰撞出全新創意火花，激發無限創新、創業可能。

臺師大更執行教育部『生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫』獲補助，不但開設『創新創業人才培育-跨領域生技產業為導向』基礎及進階課程，更聘任產業高階主管擔任業師，讓在校生未踏出校園，就有機會獲得產業高層面授實戰經驗、建立就業人脈，產業人士亦可進修並異業交流或同業締盟，並辦理至業師/產業學員的企業、加速器參訪、實習機會。

臺師大光電科技研究所、光電工程學士學位學程謝振傑教授表示，蘭花為高經濟價值花卉，根據臺灣經濟研究院「生物科技產業研究中心」統計，臺灣蘭花產業產值估計40億元，以蝴蝶蘭和文心蘭為大宗，也是全世界第二名的蘭花外銷出口國。培養及外銷過程中，一旦一株蘭花母株受病毒感染，即可能整櫃上萬株病花都得銷毀，過去國內蘭花產業在病毒檢測上，面臨速度緩慢、耗時(每次25分鐘)費工(用試紙檢測耗費人力)，準確率不佳以及檢測不夠全面(因破壞植物)等難題。

經過兩年研發，艾思博生物科技成功開發出了『非侵入式植物病毒檢測系統』，此系統結合了光譜、機器學習以及大數據分析，是一套快速、準確、操作簡單、不需採樣、不需耗材的植物病毒檢測系統，能幫助產業真正實現「大規模病毒檢測」。

這項技術除了申請到了發明專利外，更榮獲許多國內外大賽殊榮，包括國際發明聯盟協會(IFIA)發明與創新博覽會「最佳發明獎」、TIIDF臺灣國際創新發明暨設計競賽「TIKI金牌獎」、香港國際發明展「金獎」、2017年莫斯科阿基米德國際發明展「金獎」、科技部FITI創新創業激勵計畫「創業潛力獎」、2018年竹科之星、生技創新創業獎「銀獎」、2018年iCAN科技部研發成果創業加速及整合推廣計畫等，公司也受邀參加2018年臺國際電腦展(COMPUTEX)InnoVEX創新與新創展區。

科技與工程學院院長程金保表示，院內各系所的多項教學課程與研究秉持創新、實做精神，自造大師基地更是提供師生實現創新、創業的旗艦級場域之一。

(旺報 )