「求婚跪」幫穿鞋！利晴天暖心舉動融化孟耿如

2018年06月19日 20:14 中時 林淑娟

利晴天劇中單膝下跪為孟耿如穿鞋。（台視）

《高塔公主》主角間的感情令人揪心。（台視）

台視、東森《高塔公主》收視屢創新高，上週六(6/16)播出第12集再創佳績，孟耿如、莫允雯、周群達Duncan及利晴天4人之間的感情令人看得揪心，全體平均收視再度創下新高1.55， 45到54歲女性平均收視更有3.35！不僅年輕人愛看劇情也深受成熟女性青睞，周群達Duncan角色陷在「恩情」與「愛情」之間，網友雖一邊痛罵他「渣男」，也有不少人替他叫屈，不過周群達的反應卻出奇可愛，笑說：「現在很多人叫我學長或賀以凡先生。目前沒有人來安慰我啊，只有人一直罵我吧！」

作品獲好評、孟耿如開心表示自己也很喜歡這個角色，展現了「女性當自強」的精神：「在這個故事裡學到很多東西，現代女性會在生活中遇到事業與愛情的抉擇讓大家很有共鳴。相信也是讓大家喜歡的原因。」

上週六收視高點1.73落在孟耿如與利晴天一起欣賞夜景，腳上的高跟鞋不小心滑落，利晴天馬上單膝下跪幫忙穿鞋、卻被莫允雯和周群達撞見的橋段，雖然身邊有個如此貼心的護花使者，但角色仍然放不下舊愛，孟耿如笑說：「舊的過去就讓他過去，如果是我本人的話會選擇邵齊(利晴天)，不要讓自己在那漩渦裡，但其實蠻拉扯的，因為王米娜還是喜歡賀以凡。」

劇中直接「求婚跪」幫女生穿鞋的利晴天表示，從小被教育要對女生好，所以從以前就蠻常幫女友穿鞋子綁鞋帶，他笑說：「曾經女友生病去她家探望她幫她穿襪子穿鞋，還被她媽媽說不要寵壞她。」

莫允雯劇中外表風光亮麗，但是在愛情中卻十分卑微，讓許多觀眾心有戚戚焉，她表示：「導演曾說我們的故事是很現實的議題包上一層偶像劇的粉紅套色，因此真實的情緒才能感動到觀眾。格麗在事業上生活看似風光，感情上卻無比的卑微，我相真實世界裡這樣的高塔公主一定很多。」

周群達也很感謝台灣觀眾支持，他感性說：「我把台灣當成我的家，可以受到那麼大的肯定覺得非常榮幸，希望以後會有更多像高塔公主的好戲劇出現！再一次感謝台灣朋友們的支持！」，莫允雯也興奮表示：「希望我們這波『氣』可以一直持續到完結篇！觀眾們也可以一路跟著公主們成長到最後！」

(中時 )