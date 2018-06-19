蕭敬騰主持金曲顯緊張：找死啊 頻喊趕返家準備

2018年06月19日 20:17 中時 許雅淳

蕭敬騰舉辦新專輯《欲望反光》發片記者會。（蘇蔓攝）

蕭敬騰舉辦新專輯《欲望反光》發片記者會。（蘇蔓攝）

蕭敬騰（老蕭）19日舉辦發片記者會 ，對於23日將首度挑梁主持金曲獎頒獎典禮，他昨在記者會上對主持人曾國城說：「我這輩子就主持這一次，我不會在碰了。」事後被問及為何會有這種想法？他僅搖頭，不願再透露更多細節。

金曲獎進入倒數階段，他將典禮主持人，表示在事前的準備過程中，面臨到許多難題，訪問過程中，他頻說：「我現在應該要回家才對，要準備練習。」感受得到他對於主持金曲頗有壓力，略顯緊張。而每年的三金典禮主持人總是免不了會被大眾批評，他表示「我從接下的那一刻，就是會被罵，知道是找死，讓大家好好教訓我。」

他表示當天典禮主持結束後，絕對不會去滑手機，也不立刻去看大家的評論，笑說：「我應該半個月後，才會去看吧。」他認為通常特別在意的事，就特別不看，「我會盡最大的努力去完成，反正一定會有正反面評價。」

至於今年金曲歌王看好誰？他直說：「當然是我們家宇哥（宋念宇），希望他獲得這個殊榮！」老蕭上月於台北場開唱前因打球拐到左手小指，他昨表示至今已1個月未運動，仍有微微的疼痛，「因為受傷後，才知道小拇指是多重要，不小心弄到就會痛，我好想去運動」，並打趣說：「想直接剪掉（小拇指）算了！」此外，老蕭新專輯《欲望反光》將於22日發行，宣布在7月15日舉辦「讓騰為你唱情歌」粉絲見面會。

(中時 )