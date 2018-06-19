抓到老公偷吃 女高官險因「常看新聞」告不成

抓到老公偷吃，女高官險告不成。(達志影像/示意圖)

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中時電子報
/綜合報導

擔任衛福部高階主管的楊姓女子，看新聞才得知魏姓醫生老公偷吃黃姓女老師，怒告老公與小三通姦，但由於提告時間距離新聞曝光已逾3年，楊女因為工作緣故常瀏覽新聞，一審被法院認定早就知情，裁定不受理，楊女不符提出上訴，高等法院撤銷發回，新北地院今依相姦罪判小三黃女4月徒刑。

據判決書，擔任醫師的魏姓男子2007年因為品嘗咖啡，與女老師黃姓女子結識並交往，期間發生多次性關係，魏男還金援黃女，幫助她一圓咖啡店夢想。2013年魏男不滿小三另結新歡，醋勁大發與她的新男友在街頭互毆，並接受媒體採訪，不惜自爆外遇也要怒控黃女劈腿，整件事因此東窗事發。

事發過3年，楊女2016年瀏覽法律網新聞，見到一起外遇案例主角描述與丈夫相似，一查新聞才發現丈夫真的偷腥，氣得提告通姦。一審法院認為楊女工作單位會時常看到新聞，且傳票都寄到家中來，楊女對此不可能「不知情」，全案逾告訴時效，裁定不受理。

高院認為一審法官僅憑推測，就來判斷元配是否知情，實屬不當，裁定發回更審，更一審認為，新聞報導中未敘明2人真實姓名及詳細交往情況，楊女當然無法僅憑報導內容知道丈夫外遇。

另外小三黃女堅稱不知道魏男已婚，法官調查聊天室內容，發現黃向網友談及魏時宣稱「Both of u r married（已婚）」，顯示早就知道對方已婚，因此不採信黃女說詞，依相姦罪判刑4月，得易科罰金。

(中時電子報)

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