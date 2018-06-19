「E奶」波神襯衫爆開 賴慈泓連扣8次：目標物太大

2018年06月19日 20:22 中時 許雅淳

賴慈泓日前拍攝新歌〈I Love My Job〉MV。（混血兒娛樂提供）

賴慈泓日前拍攝新歌〈I Love My Job〉MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹所屬的混血兒娛樂創作歌手賴慈泓日前拍攝新歌〈I Love My Job〉MV，穿上襯衫化身上班族，他出動人情邀來多位「E級」性感波神助陣，而導演也安排親密接觸，女同事襯衫扣子不慎繃開，他得「伸出援手」協助在胸前扣回來，他說：「扣了7、8次，因為要扣很快，而且目標物太大真的很難扣。」

被問及是否事先向女友報備？他表示，「有說會有女生朋友來演我的同事，可能會有些肢體上的接觸。所以沒有吃醋吧，況且我是在工作」，情侶倆給彼此工作信任空間。

不過他在鏡頭前總顯得很緊張，「這支MV都是朋友義氣相挺而來，給予最大的發揮空間是我該做的。」是否覺得拍起來特別有「精神」？他透露：「特別累吧，演員多而且導演還現場還請舞蹈老師設計一些排舞，連續三天都在拍MV。」

而他也回想起出社會第一份工作，在設計公司從事美術，「過著瘋狂去背的生活，一直盯著電腦螢幕看很痛苦、傷眼睛」，他接著當任倉管，展開「倉庫人生」，待過孕婦裝、潮流服飾等，「薪水當然少，想說反正都已經少了，我何不乾脆拼一下把音樂當做我的職業。」最後辭掉工作，北上追尋音樂夢。

(中時 )