南港女模命案辯結 檢方引東野圭吾小說求處死刑

南港女模命案辯論終結，檢察官以東野圭吾小說為例，建請法院判決死刑，法官諭知7月10日宣判。（報系資料照）

友善列印
中時

南港女模命案，去年3月1日凶手程宇以外拍名義誘騙陳姓女模到八德路4段一棟大樓地下室，以殘忍手法強姦並殺害女模，事後還嫁禍給梁姓閨蜜，檢方調查後，發現早在前年12月，程宇以相同手法性侵另一名直播女模得逞。士林地院今（19日）開庭言詞辯論，檢察官論告時表示，若法院判決無期徒刑恐助長犯罪，建請求處死刑，但辯護人黃致豪認為，法院沒有進行精神鑑定，調查證據不完備。法官諭知，7月10日上午11時宣判。

士林地院日前囑託台大醫院、榮民總醫院對程宇進行精神鑑定，針對再犯風險評估，但台大以醫學無法評估再犯風險，榮總則以近日無法安排，兩間醫院均拒絕對程宇進行鑑定。

黃致豪替程宇辯護時說，被告行凶是社會治安的問題，若透過監所教化改變，未來就不會再犯，監所教育沒有做好算是國家失職，不應由程宇一人承擔，建請法院不要判處死刑。

但檢察官以東野圭吾的小說《空洞的十字架》為例，內容是被害家屬到超商買東西，一名假釋犯進入屋內偷竊，發現小孩在現場，萬一變成目擊證人，他擔心會被關回監獄，乾脆殺害小孩滅口，日本法院最終判決死刑，夫妻兩人得知結果後決定離婚。

檢察官表示：「判決死刑對被害家屬的最低門檻，當凶手伏法後，死者家屬的人生才剛要開始。」並認為程宇從認識方姓前妻，去年12月企圖性侵直播女模，卻因生理期改要求女模打手槍，再對陳女性侵殺害，出現「進階版」情形，程宇已有「性成癮」，再犯風險極高，判決無期徒刑無疑是助長犯罪，建請法院判決死刑。

(中時 )

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