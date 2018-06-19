金正恩訪問北京　陸方罕見率先發布消息

2018年06月19日 21:09 旺報 記者賴志昶／綜合報導

據大陸央視報導，北韓最高領導人金正恩19日啟程訪問大陸，並在當天下午於北京人民大會堂與大陸國家主席習近平舉行第三次朝中首腦會談。對此，大陸外交部發言人耿爽19日回答記者提問時表示，金正恩訪問大陸，將有助於深化兩國關係，並促進地區和平與穩定。

過去北韓領導人訪問大陸時，陸方大多是三緘其口，最多是在北韓方面離開大陸後，再發表簡短聲明而已。據《韓聯社》報導，陸方在北韓領導人回國之前，就率先發布訪陸消息，「按外交慣例，實屬罕見」。

據報導，習近平和夫人彭麗媛19日於人民大會堂會見友邦元首，並滿臉笑迎接金正恩和夫人李雪主；同時，兩國領導人也一同於大會堂內檢閱了解放軍儀仗隊。

對此，大陸外交部發言人耿爽指出，6月19日至20日，北韓勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩對中國進行訪問。

耿爽表示，「我們希望此訪有助於進一步深化中朝關係，加強雙方在重大問題上的戰略溝通，促進地區和平與穩定。」

另外，對於俄方主張應解除所有針對北韓的單方面制裁，耿爽指出，陸方一貫反對在聯合國安理會框架外實施所謂的單邊制裁，這個立場是非常清楚的；與此同時，陸方認為安理會制裁本身不是目的，各方應支持、配合當前外交對話和為實現半島無核化進行的努力，推動半島問題政治解決進程。

(旺報 )